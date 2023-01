DHB peilt Vertragsverlängerung mit Nationaltrainer Alfred Gislason an

Der Deutsche Handballbund (DHB) will den Vertrag mit Bundestrainer vorzeitig verlängern. "Es gibt keinen Grund, an Alfred in irgendeiner Form zu zweifeln", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann dem Sportbuzzer. Im Februar soll das Thema im Rahmen einer Präsidiumssitzung besprochen werden.

Gislasons Vertrag läuft noch bis einschließlich der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Bei der Weltmeisterschaft hatte der Isländer mit Deutschland das Ziel K.o.-Runde erreicht, war im Viertelfinale aber gegen Olympiasieger Frankreich (28:35) ausgeschieden. Das DHB-Team spielt am Sonntag noch um Platz 5.

"Ich habe keinen Stress und nie gesagt, dass ich weg will. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Es macht mit dieser Truppe sehr, sehr viel Spaß, das ist ohne Frage so", sagte der 63-Jährige nach dem Sieg im Platzierungsspiel gegen Ägypten am Freitag (35:34 n.V.) und ergänzte: "Wir haben Zeit, ich laufe ja nicht weg."

Der frühere Erfolgscoach von Kiel und Magdeburg ist seit Februar 2020 im Amt und absolviert bei der WM in Polen und Schweden sein viertes großes Turnier als DHB-Coach.