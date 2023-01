Die deutsche Handballnationalmannschaft hat einen Platz im Viertelfinale der Weltmeisterschaft sicher. SPOX zeigt, wer der Gegner im ersten K.o.-Spiel sein wird.

Mit dem 33:26-Sieg über die Niederlande hat sich die deutsche Handballnationalmannschaft am Samstag einen Platz im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, die in Polen und Schweden ausgetragen wird, gesichert. Der Triumph über den Nachbarn aus dem Westen war der zweite Sieg im zweiten Hauptrundenspiel und der fünfte Sieg im gesamten Turnierverlauf - Deutschland ist also weiterhin makellos unterwegs.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason wird die Hauptrundengruppe III im schlimmsten Fall als Zweiter beenden - je nachdem, wie das finale Hauptrundenspiel gegen das ebenfalls noch ungeschlagene Norwegen am Montag (23. Januar) um 20.30 Uhr ausgeht. Ein Unentschieden würde den Deutschen für Platz eins bereits ausreichen.

Wie geht es also weiter mit dem DHB-Team, auf wenn trifft es im WM-Viertelfinale? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Handball WM: Auf wen trifft Deutschland im Viertelfinale?

In Stein gemeißelt ist der deutsche Gegner noch nicht, da die Hauptrunde noch nicht ganz zu Ende ist - ein Spieltag muss noch absolviert werden. Was man weiß, ist, dass es auf jeden Fall entweder der Rekordweltmeister Frankreich oder Vize-Europameister Spanien sein wird - zwei richtige Brocken also. "Das ist wie Pest oder Cholera", sagte Linksaußen Rune Dahmke mit Blick auf die bevorstehende K.o.-Runde. DHB-Sportvorstand Axel Kromer zeigt sich hingegen selbstbewusst: "Keiner von beiden wird gern gegen Deutschland spielen. Das war vor dem Turnier vermutlich anders", sagte er bei einer Presskonferenz vor dem Norwegen-Spiel.

© getty Kreisläufer Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt führt die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän bei der Handball WM 2023 an.

Ähnlich wie in der deutschen Gruppe III gibt es auch in der Gruppe I ein paar Fragen zu klären. Frankreich und Spanien haben nämlich beide jeweils acht Punkte, beim direkten Duell am Sonntag um 21 Uhr stehen nicht nur zwei Zähler, sondern auch der Gruppensieg auf dem Spiel. Der Erste der Gruppe I kriegt es im Viertelfinale mit dem Zweiten der Gruppe III zu tun. Der Erste der Gruppe III trifft demnach auf den Zweiten der Gruppe I.

Neben Deutschland, Norwegen, Spanien und Frankreich haben sich auch Ägypten und Europameister Schweden bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Die K.o.-Phase geht am Mittwoch, den 25. Januar, los.

Handball WM: Die Tabelle der Hauptrundengruppe III

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 4 4 0 0 137:105 32 8 2 Norwegen 4 4 0 0 120:92 28 8 3 Serbien 4 2 0 2 123:111 12 4 4 Niederlande 4 2 0 2 113:109 4 4 5 Katar 4 0 0 4 98:127 -29 0 6 Argentinien 4 0 0 4 81:128 -47 0

Handball WM: Die Tabelle der Hauptrundengruppe I