Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Handball-WM geht es am heutigen Sonntag mit weiteren Duellen in der Hauptrunde weiter. Spiele, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker: SPOX informiert zum Turniertag.

Eine Woche verbleibt, dann findet bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023 das Finale statt. Auch Deutschland darf darauf hoffen, bei dem Endspiel mit von der Partie zu sein. Bis dahin stehen aber noch so einige Duelle aus - auch am heutigen Sonntag, den 22. Januar.

Ein Spiel mit deutscher Beteiligung steht nicht an, in der Hauptrunde werden dafür sechs andere Begegnungen ausgetragen.

Handball WM heute live: Spiele, Ansetzungen

Los geht es um 15.30 Uhr, wenn sich Montenegro und Slowenien sowie Kap Verde und Ungarn jeweils gegenüberstehen. Um 18 Uhr geht es mit Iran gegen Polen und Brasilien gegen Island weiter, parallel treten dann im Rahmen des President's Cup, an dem die in der Vorrunde ausgeschiedenen Nationen teilnehmen, Südkorea und Chile gegeneinander an.

© getty Spanien steht bei der Handball-WM bereits im Viertelfinale.

Bei Saudi-Arabien gegen Uruguay (President's Cup) und Schweden gegen Portugal ist jeweils um 20.30 Uhr Anwurf, ab 21 Uhr nehmen es dann auch noch Spanien und Frankreich miteinander auf.

Uhrzeit Begegnung Rahmen 15.30 Uhr Montenegro - Slowenien Hauptrunde, Gruppe 1 15.30 Uhr Kap Verde - Ungarn Hauptrunde, Gruppe 2 18.00 Uhr Iran - Polen Hauptrunde, Gruppe 1 18.00 Uhr Brasilien - Island Hauptrunde, Gruppe 2 18.00 Uhr Südkorea - Chile President's Cup 20.30 Uhr Saudi-Arabien - Uruguay President's Cup 20.30 Uhr Schweden - Portugal Hauptrunde, Gruppe 2 21.00 Uhr Spanien - Frankreich Hauptrunde, Gruppe 1

Handball WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wird zum heutigen Tag bei der Handball-Weltmeisterschaft eine Übertragung im TV und Livestream angeboten? Erst einmal die Information: Im Free-TV läuft das Turnier mangels deutscher Beteiligung heute nicht - weder in der ARD, noch im ZDF oder bei Eurosport.

Um trotzdem nichts zu verpassen, bedarf es eines Abonnements bei Sportdeutschland.tv. Der Online-Sportsender hält die Rechte an der Weltmeisterschaft und zeigt diese vollumfänglich live im Stream. Ein Turnier-Ticket, das alle Spiele umfasst, gibt es für 15 Euro zu kaufen. Von den insgesamt 112 WM-Spielen lassen sich über 80 exklusiv dort verfolgen.

Gislasons 20: Dieser Kader könnte bei der Heim-EM durchstarten © imago images 1/21 Die EM 2022 ist für das DHB-Team Geschichte. Wir wagen einen Blick in die Glaskugel auf ein aus deutscher Sicht absolutes Highlight in zwei Jahren. So könnte der 20er Kader von Bundestrainer Alfred Gislason für die Heim-EM 2024 aussehen... © imago images 2/21 Tor - Andreas Wolff (Vive Kielce): Wolff würde 2022 sein elftes Turnier in Folge bestreiten. Zwar kam der 30-Jährige in den vergangenen Jahren nicht mehr an seine Glanzleistungen vom EM-Triumph 2016 heran. Wegzudenken ist er dennoch nicht. © imago images 3/21 Till Klimpke (HSG Wetzlar): Albtraum-Debüt gegen Belarus, bärenstark gegen Österreich - dann schlug Corona zu. Klimpke erlebte ein kompliziertes Turnier-Debüt. Der 23-Jährige ist aber definitiv ein wichtiger Mann für die Zukunft. © imago images 4/21 Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen): Der 24-Jährige wechselte während der EM überraschend von Leipzig nach Mannheim. Seine Absage, als er nachnominiert werden sollte, dürfte bei Gislason nicht gut angekommen sein. Trotzdem werden wir ihn wiedersehen. © imago images 5/21 Linksaußen - Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen): Auf Schiller ist Verlass. Deshalb dürfte es keinen Grund geben, den 30-Jährigen nicht auch für die Heim-EM ins Aufgebot zu nehmen. Versenkte in Bratislava in zwei EM-Spielen acht seiner zehn Würfe. © imago images 6/21 Lukas Mertens (SC Magdeburg): Enorm athletisch, viele Wurfvarianten auf Lager und bei Tabellenführer SCM ein wichtiger Faktor. Denkbar, dass der 25-Jährige Schiller als Nummer 1 auf Linksaußen in den kommenden beiden Jahren ablösen wird. © imago images 7/21 Rückraum links - Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen): Kann in Angriff und Abwehr eine wichtige Rolle spielen und ist gerade einmal 23 Jahre alt. Bleibt Heymann fit, ist er mit Sicherheit auch in den kommenden Jahren Bestandteil des DHB-Teams. © imago images 8/21 Julian Köster (VfL Gummersbach): Der 21-jährige Zweitligaspieler beeindruckte bei der EM alle. Wird den nächsten Schritt machen und zeitnah - mit oder ohne den VfL - in der HBL zu sehen sein. Köster ist eine der ganz großen Hoffnungen für die Zukunft. © imago images 9/21 Julius Kühn (MT Melsungen): Spielt Kühn mit Selbstvertrauen, ist er mit seinen gewaltigen Würfen eine echte Waffe. Wird bei der Heim-EM 30 Jahre alt und damit nach wie vor im besten Handballer-Alter sein. Könnte dennoch ein Wackelkandidat werden. © imago images 10/21 Paul Drux (Füchse Berlin): Ist im linken Rückraum, auf Rückraum Mitte und in der Abwehr zu gebrauchen. Das macht ihn für jeden Trainer interessant. War bereits bei der WM 2015 erstmals dabei. Aber nicht vergessen: Drux ist erst 26 Jahre alt. © imago images 11/21 Rückraum Mitte - Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen): Verpasste die EM ungeimpft und ließ so einen wichtigen Entwicklungsschritt leichtfertig aus. Überzeugte zudem bei den Löwen nicht. Trotzdem: Dem 21-Jährigen sollte bei so viel Talent die Zukunft gehören. © imago images 12/21 Luca Witzke (SC DHfK Leipzig): Zeigte beim zurückliegenden Turnier und vor allem in der Vorbereitung gute Ansätze, wurde aber wie so viele von Corona ausgebremst. Der 22-Jährige dürfte in Zukunft eine gute Rolle spielen. © imago images 13/21 Tim Suton (TBV Lemgo): Irgendwann muss mal Schluss sein mit dem Verletzungspech - und dann ist der 25-Jährige auch für Gislason wichtig. Ja, wir setzen auf Knorr, Witzke und Suton und prophezeien, dass Philipp Weber 2022 nicht mehr dabei sein wird. © imago images 14/21 Rückraum rechts - Fabian Wiede (Füchse Berlin): Irgendwie hat man bei Wiede zu oft das Gefühl, dass er sein überragendes Potenzial nicht gänzlich ausschöpft. 2024 mit dann 29 Jahren sein bestes Turnier überhaupt spielen? Warum denn nicht?! © imago images 15/21 Kai Häfner (MT Melsungen): Hatte in Bratislava bis zu seiner Coronainfektion eine tolle Form. Klar, mit jetzt 32 Jahren befindet er sich im Herbst seiner Karriere. Auch aufgrund fehlender Alternativen könnte Häfner aber 2024 nochmal dabei sein. © imago images 16/21 Franz Semper (SG Flensburg-Handewitt): Auch Semper (24) ist oft vom Verletzungspech verfolgt. Bleibt er fit, gehört er aber in die DHB-Auswahl. Zumal Christoph Steinert, der in Bratislava einen guten Eindruck hinterlassen hat, auch schon 32 ist. © imago images 17/21 Rechtsaußen - Timo Kastening (MT Melsungen): In Sachen Teilnahme an der Heim-EM kann Deutschlands Handballer des Jahres 2020 eigentlich nur von einer Verletzung ausgebremst werden. Kastening ist auf seiner Position absolut zuverlässig. © imago images 18/21 Lukas Zerbe (TBV Lemgo): Der Turnier-Debütant dürfte zuletzt bei Gislason Eindruck hinterlassen haben. Erzielte neun Tore bei zehn Versuchen. Hat sich als Backup für Kastening absolut empfohlen. © imago images 19/21 Kreis - Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt): Wichtig als Kapitän, in Angriff und Abwehr - und das mit gerade einmal 24 Jahren. Bleibt Golla gesund, wird er noch viele Jahre eine prägende Figur in der deutschen Nationalmannschaft sein. © imago images 20/21 Hendrik Pekeler (THW Kiel): Die Nationalmannschaftspause sollte bitte spätestens zur Heim-EM beendet sein! Pekeler verkörpert als einziger deutscher Spieler aktuell uneingeschränkt absolute Weltklasse und ist dementsprechend nicht zu ersetzen. © imago images 21/21 Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen): Natürlich ist auch Patrick Wiencek im Kader denkbar oder sogar der Kieler und "Kohli" anstatt eines Rückraum- oder Außenspielers. Wir tippen auf den Mann von den Löwen, der in Topform große Qualitäten mitbringt.

Handball WM heute im Liveticker

Apropos verfolgen: Auch bei SPOX kann man ausgewählte Partien der Handball-WM live erleben. Im Liveticker werden am heutigen Sonntag Spanien gegen Frankreich stetige schriftliche Updates geliefert.

Handball WM: Die Hauptgruppen im Überblick

Gruppe I

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 4 4 0 0 137:108 +29 8 2. Spanien 4 4 0 0 123:96 +27 8 3. Slowenien 4 2 0 2 127:110 +17 4 4. Polen 4 1 0 3 97:105 -8 2 5. Montenegro 4 1 0 3 103:123 -20 2 6. Iran 4 0 0 4 103:148 -45 0

Gruppe II