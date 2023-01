Handball WM: Warum fehlt Alexander Bommes bei den Übertragungen?

Bei der Handball WM wird Moderator Alexander Bommes nach der verpassten Fußball WM 2022 in Katar erneut aussetzen. Warum dem so ist, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Der ARD-Moderator Alexander Bommes ist eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Besonders bei Sportveranstaltungen ist der ehemalige Handballprofi stets mit von der Partie. Doch aufmerksame Fans und Zuschauer vermissten den 46-Jährigen bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sehnlichst im Moderatorenteam der ARD.

Nach dem verpassten Sporthighlight muss nun die Handball WM 2023 in Polen und Schweden ohne den charismatischen Kieler auskommen. Bommes müsse gesundheitsbedingt passen, heißt es verschiedenen Medienberichten zufolge. Genaueres dazu ist jedoch nicht bekannt.

© getty Jessy Wellmer übernahm die Moderation der Fußball WM 2022 in Katar für Alexander Bommes.

Handball WM: Die deutsche Gruppe E

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Katar 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Algerien 0 0 0 0 0:0 ±0

Handball WM: Darum fehlt Alexander Bommes bei den Übertragungen

Bommes wird im Statement der ARD wie folgt zitiert: "Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM."

Für die Handball WM 2023, die vom 11. bis 29. Januar stattfindet, übernimmt Moderatorin Stephanie Müller-Spirra. Die 39-Jährige gehört schon seit einiger Zeit zum Sportschau-Team und sagt dazu: "Ich bin natürlich sehr neugierig auf alles, was da kommt!"

Unterstützt wird Müller-Spirra vom ehemaligen Nationalspieler und Weltmeister Dominik Klein, der als Experte für die ARD im Einsatz ist. "Alex Bommes zu vertreten ist eine Riesenaufgabe, aber ich werde - zusammen mit Dominik Klein - alles geben", erklärte Müller-Spirra.

Handball WM: Übertragung der deutschen Spiele

Alle Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft bei der WM 2023 in Polen und Schweden werden von ARD und ZDF live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Ausgewählte Spiele laufen auch bei Eurosport, die die Halbfinalspiele und das Finale zeigen, sofern das DHB-Team diese nicht erreichen sollte.

Handball WM 2023: Kader der deutschen Mannschaft