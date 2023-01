Bevor Deutschland am 13. Januar in die Handball WM 2023 in Polen und Schweden startet, stehen zwei echte Härtetests gegen Island an. Alle Infos zu der Partie heute und zur Übertragung live im TV, Livestream und Livesticker, liefert Euch SPOX.

Das DHB-Team bestreitet nach dem gestrigen Test heute ein weiteres Testspiel gegen die starken Isländer um die Bundesligaspieler Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson.

In der ZAG Arena in Hannover testen die deutsche Handballauswahl um 15.30 Uhr ein letztes Mal vor der WM in Polen und Schweden. Der deutsche Trainer Alfred Gislason spielte einst selbst für Island und trainierte später auch deren Nationalmannschaft.

Die Bilanz von Deutschland ist positiv. In insgesamt 17 Spielen ging das DHB-Team neunmal als Sieger vom Feld. Island gewann sechs Spiele. Zwei Partien endeten unentschieden.

Bei der Handball WM 2023 in Polen und Schweden treffen die deutschen Handballer von Trainer Alfred Gislason auf Katar, Serbien und Algerien. Eine durchaus machbare Gruppe, auch wenn Katar als Asienmeister und die physisch starken Serben eine Herausforderung werden dürften.

Handball WM 2023: Die deutsche Gruppe E:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowic

Alle Infos zum Spiel und, ganz wichtig, zur Übertragung von Deutschland vs. Island live im TV, Livestream und Liveticker, erfahrt Ihr im Folgenden.

Handball, Übertragung heute live: Deutschland vs. Island im TV, Livestream und Liveticker

Das gestrige Testspiel gegen Island in Bremen wurde live im Free-TV übertragen. Das ist leider beim heutigen Spiel zwischen Deutschland und Island nicht der Fall. Das ZDF kümmert sich zwar um die Übertragung der Partie, zeigt es allerdings nicht im TV.

Dafür bietet das Zweite Deutsche Fernsehen online einen kostenlosen Livestream an, den Ihr über diesen Link aufrufen könnt:

Als Reporter ist für Euch Martin Schneider live aus Hannover zugeschaltet und wird die WM-Generalprobe für Euch kommentieren. Das ZDF-Team wird für die WM 2023 erstmals seit gut zwei Jahrzehnten ohne Moderator Yorck Polus auskommen müssen. Für ihn übernimmt Katrin Müller-Hohenstein erstmals.

© getty Kreisläufer Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt führt die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän bei der Handball WM 2023 an.

Handball, Übertragung heute live: Deutschland vs. Island im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Handball WM 2023: Kader der deutschen Mannschaft