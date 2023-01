Handball EM 2024: Datum, Termin, Spielorte

Neben der Fußball-EM 2024 wird ein weiteres sportliches Großevent in Deutschland ausgetragen: die Handball-Europameisterschaft 2024. Wir blicken voraus und versorgen Euch mit wichtigen Infos zur EM 2024.

Zu Beginn des kommenden Jahres findet mit der Europameisterschaft 2024 bereits das nächste Handball-Großereignis statt. Aus deutscher Sicht wird sie etwas Besonderes sein, ist Deutschland doch der alleinige Ausrichter der 16. Handball-EM.

Neben der EM 2024 wird der DHB übrigens auch die Frauen-WM 2025 und die WM der Männer 2027 ausrichten.

Handball EM 2024: Datum, Termin

Die Handball-EM 2024 findet vom 10. bis 28. Januar mit 24 Nationen statt. Die teilnehmenden Mannschaften werden zunächst in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt, danach geht es in der Haupt- und der Finalrunde um die Medaillen.

Ass Ausrichter ist Deutschland automatisch für die EM 2024 qualifiziert und wurde als Kopf der Gruppe A bereits gesetzt. Ebenfalls schon fix bei der EM 2024 sind die drei Medaillengewinner der EM 2022, Schweden, Spanien und Dänemark. Die weiteren 20 Teilnehmer müssen sich in Qualifikationsspielen noch für die EM 2024 qualifizieren.

© getty Das Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 findet in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt.

Handball EM 2024: Spielorte

Die Spiele der Handball-EM 2024 werden in sechs deutschen Städten ausgetragen. Das sind Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln.

In Düsseldorf findet nur das Eröffnungsspiel am 10. Januar 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft statt. Austragungsort ist Düsseldorfer Fußballstadion, die Merkur Spiel-Arena. Für diese Partie wurden bis Mitte Januar bereits 17.000 der rund 50.000 Tickets verkauft. Der Deutsche Handballbund (DHB) hofft bei diesem Spiel auf einen Zuschauer-Weltrekord. Dieser liegt aktuell bei 44.189 Zuschauern, aufgestellt am 6. September 2014 bei der Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg beim Tag des Handballs in der Frankfurter Fußballarena. Das Eröffnungsspiel ist das einzige Spiel der EM 2024 in Düsseldorf.

Die weiteren Spiele der Gruppe A und die Spiele der Gruppe D finden in Berlin (Mercedes-Benz-Arena) statt. Des Weiteren wird in der Vorrunde in Mannheim (SAP Arena, Gruppen B und E) und München (Gruppen C und F) gespielt.

In Hamburg (Barclays Arena) findet dann eine der beiden Hauptrundengruppen statt, die Partien der anderen Hauptrundengruppen sowie die komplette Finalrunde steigen in Köln (Lanxess Arena).

Handball EM 2024: Spielorte im Überblick