Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden steht bevor. SPOX zeigt Euch die Stadien und Spielorte, in denen die Mannschaften um den Titel kämpfen werden.

Die 28. Handball-Weltmeisterschaft rückt von Tag zu Tag näher. Am 11. Januar 2023 geht es endlich los, als Austragungsländer dienen Polen und Schweden. Nach der WM 2019 in Dänemark und Deutschland ist es die zweite WM, die in mehr als einem Land stattfindet.

32 Nationen haben sich für das Großereignis qualifiziert, diese wurden in acht Vierer-Gruppen aufgeteilt. Das DHB-Team trifft in der Gruppe E auf Katar, Algerien und Serbien.

Nach der Gruppenphase geht es am 18. Januar mit der Hauptrunde weiter, die K.o.-Spiele gehen am 25. Januar mit dem Viertelfinale los, das Finale ist für den 29. Januar geplant.

SPOX zeigt Euch im Folgenden, in welchen Stadien und Spielorten die WM über die Bühne geht.

Handball WM 2023: Stadien und Spielorte

Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 wird in insgesamt neun Städten ausgetragen - in vier polnischen und fünf schwedischen. Die polnischen Hallen liegen in Danzig, Katowice, Płock und in der Großstadt Krakau, wo die Tauron Arena Kraków steht, die mit 15.030 Plätzen die größte Handball-Spielstätte des Landes und die zweitgrößte der WM ist.

© getty In der tele2 Arena (Stockholm, Schweden) findet am 29. Januar 2023 das Finale der Handball-Weltmeisterschaft statt.

Das größte Stadion der WM ist die Tele2 Arena in Schwedens Hauptstadt Stockholm. Sie bietet Platz für insgesamt rund 20.000 Zuschauer und ist auch die Halle, in dem das Finale am 29. Januar stattfindet. Zwei Viertelfinalspiele, ein Halbfinalspiel, die Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 sowie die Spiele um Platz 3, 5 und 7 steigen ebenfalls in der Tele2 Arena. In der Ergo Arena in Danzig werden die anderen beiden Viertelfinalduelle und das zweite Halbfinale gespielt. Weitere schwedische Städte bei der WM sind Malmö, Göteborg, Jönköping und Kristianstad.

Pro Gruppe dient ein einziges Stadion als Spielstätte, die Spiele der deutschen Gruppe E gehen allesamt in der Spodek-Arena in Katowice über die Bühne.

Stadion Spielort Kapazität Tauron Arena Kraków Krakau, Polen 15.030 Ergo Arena Danzig, Polen 11.409 Spodek Katowice, Polen 11.016 Orlen Arena Płock, Polen 5.467 Tele2 Arena Stockholm, Schweden 20.000 Malmö Arena Malmö, Schweden 12.600 Scandinavium Göteborg, Schweden 12.044 Husqvarna Garden Jönköping, Schweden 7.000 Kristianstad Arena Kristianstad, Schweden 4.700

Handball WM 2023: Der Spielplan der Gruppe E

Für das DHB-Team geht die WM am 13. Januar mit dem Gruppenspiel gegen Katar los, am 15. Januar geht es weiter gegen Serbien, ehe die Vorrunde am 17. Januar gegen Algerien abgeschlossen wird.

Der Erste, Zweite und Dritte der Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein und übernehmen die Punkte, die gegen Mannschaften aus derselben Gruppe gesammelt wurden, die es ebenfalls in die Hauptrunde geschafft haben. Der Gruppenvierte scheidet aus, spielt jedoch im President's Cup noch um die Plätze 25 bis 32.

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice