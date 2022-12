Die deutsche Handball-Nationalmannschaft nimmt als eine von 32 Nationen an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden teil. Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr in Bezug auf das deutsche Team wissen müsst.

Am 11. Januar 2023 ist es so weit! Die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden wird eröffnet. Zum zweiten Mal seit 2019, als die WM in Dänemark und Deutschland stattfand, teilen sich zwei Länder den Titel Austragungsland. Für das Turnier im neuen Jahr haben sich insgesamt 32 Nationen qualifiziert, darunter auch das deutsche Handball-Team.

Deutschland bei der Handball WM 2023: Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner

Mit den 32 Mannschaften wurden acht Gruppen zu je vier Teams gebildet. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason wurde dabei der Gruppe E zugelost. In dieser trifft Deutschland auf Serbien, Algerien und Katar. Nachdem jeder einmal gegen jeden spielt, bestreitet jede Mannschaft jeweils drei Spiele.

Für Deutschland geht das Turnier am 13. Januar mit einem Duell gegen Katar los. Alle Spiele der Gruppe E finden in der Spodek-Arena in der polnischen Stadt Katowice statt, so auch die Partien gegen Serbien am 15. Januar und gegen Algerien am 17. Januar.

Falls am Ende der Gruppenphase zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Anzahl an Punkten haben, entscheiden folgende Kriterien absteigend darüber, wer das direkte Duell gewinnt:

höhere Anzahl an Punkten in den direkten Duellen

bessere Tordifferenz in den direkten Duellen

mehr erzielte Tore in den direkten Duellen

bessere Tordifferenz aus allen drei Gruppenspielen

mehr erzielte Tore aus allen drei Gruppenspielen

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Katar 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Algerien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Deutschland bei der Handball WM 2023: Spielplan der K.o.-Phase

Nach der Gruppenphase geht es für die Gruppenersten, -zweiten und -dritten mit der Hauptrunde weiter. Die 24 Teams werden dabei auf vier Sechser-Gruppen verteilt, wobei die Punkte und Tore, die gegen Mannschaften erzielt worden sind, die ebenfalls weitergekommen sind, übernommen werden. Im besten Fall startet eine Mannschaft also mit vier Punkten in die Hauptrunde.

In der Hauptrunde bestreitet jede Nation wieder jeweils drei Spiele. Am Ende ziehen die vier Ersten und die vier Zweiten der Hauptrunde in die K.o.-Phase, die am 25. Januar mit dem Viertelfinale losgeht. Das WM-Finale am 29. Januar findet dann in der Tele2 Arena in Schwedens Hauptstadt Stockholm statt.