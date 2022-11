Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen steigt heute mit einem Gruppenspiel gegen Polen ins EM-Geschehen ein. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Die DHB-Frauen treffen zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien auf Polen. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr die ganze Partie live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Handball EM der Frauen: Deutschland vs. Polen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gestern wurde die 15. Handball-Europameisterschaft der Frauen eröffnet. Nun ist heute auch die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Die DHB-Frauen kriegen es in der Gruppe D, die zur Gänze in Podgorica gespielt wird, mit Polen zu tun. Die Spiele der anderen drei Gruppen finden im slowenischen Ljubljana (Gruppe A), ebenso slowenischen Celje (Gruppe B) und im nordmazedonischen Skopje (Gruppe C) statt.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr geht es los, gespielt wird im Sportski centar Morača in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Handball-EM der Frauen. Gegner der Deutschen ist Polen.

Handball EM der Frauen: Deutschland vs. Polen heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Deutschland und Polen könnt Ihr wie alle anderen Spiele des Turniers bei Sportdeutschland.tv in voller Länge verfolgen. Zugriff auf den Livestream bekommt Ihr sogar kostenlos.

Deutschland bei der Handball EM der Frauen: Spielplan