Handball - Spanien vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet heute ihren 2. Spieltag beim EHF Euro Cup und trifft dabei auf Spanien. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das DHB-Team ist am Donnerstag mit einer 33:37-Niederlage gegen den amtierenden Europameister Schweden in den EHF Euro Cup, der Vorbereitung für die Handball-Europameisterschaft 2024, gestartet.

Am heutigen Samstag, den 15. Oktober, hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun die Chance auf Wiedergutmachung, wenn es auf den nächsten Handball-Giganten Spanien trifft. Die Spanier spielten bereits am Mittwoch ihr erstes Spiel des Turniers und unterlagen dabei Dänemark mit 31:39.

Das Spiel zwischen Deutschland und Spanien heute wird in Jaén im Nordosten Andalusiens (Spanien) bestritten. Um 20.15 Uhr geht es los. Schweden und Dänemark stehen sich zudem am Sonntag um 16 Uhr in Göteborg (Schweden) gegenüber.

EHF Euro Cup: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Dänemark 1 1 0 0 39:31 8 2 2 Schweden 1 1 0 0 37:33 4 2 3 Deutschland 1 0 0 1 33:37 -4 0 4 Spanien 1 0 0 1 31:39 -8 0

© imago images Deutschland unterlag zum Auftakt des EHF Euro Cups dem Europameister Schweden mit 33:37.

Handball - Spanien vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream

Während das Auftaktspiel gegen Schweden noch im Free-TV bei Sport1 zu sehen war, ist dies heute gegen Spanien nicht mehr der Fall. Überhaupt gibt es keine Übertragung im TV, sondern nur im Livestream.

Um live mit dabei zu sein, müsst Ihr die Homepage der Sportschau aufrufen. Die ARD zeigt die Partie Deutschland gegen Spanien dort im Livestream.

Handball - Spanien vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Spanien gegen Deutschland live zu verfolgen, bietet SPOX in Form eines Livetickers zum Mitlesen an.

Handball - Spanien vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Spanien vs. Deutschland

Spanien vs. Deutschland Wettbewerb: EHF Euro Cup 2024

EHF Euro Cup 2024 Spieltag: 2

2 Datum: 15. Oktober 2022

15. Oktober 2022 Anstoß: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Ort: Jaén (Spanien)

Jaén (Spanien) TV: -

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

