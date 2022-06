Im Kampf um ein Ticket zum Finale in der Handball Champions League nehmen es KC Veszprem und KS Kielce miteinander auf. Hier könnt Ihr das Aufeinandertreffen live verfolgen.

Am Samstag findet das Endspiel der Handball Champions League statt, am heutigen Samstag werden beim Final Four die beiden Teilnehmer ermittelt. Ein Duell: KC Veszprem und KS Kielce. SPOX begleitet es im Liveticker.

Veszprem vs. Kielce: Halbfinale beim Final Four der Handball Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: An Ort und Stelle kommt es dann übrigens ab 18 Uhr gleich zum nächsten Halbfinalduell, das der THW Kiel und der FC Barcelona bestreiten. Das Spiel um Platz drei und das Endspiel ist am Sonntag.

Vor Beginn: Setzen sich die Ungarn durch oder behalten die Polen die Oberhand? Im ersten Halbfinale des Final Four der Champions League im Handball stehen sich am heutigen Samstag KC Veszprem und KS Kielce gegenüber. Der Startschuss fällt um 15.15 Uhr, Schauplatz ist die Lanxess Arena in Köln.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im Liveticker!

Veszprem vs. Kielce: Halbfinale beim Final Four der Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Veszprem gegen Kielce heute live nicht verpassen? Kein Problem, denn der Streamingdienst DAZN besitzt die Rechte an der Übertragung der Champions League im Handball. Uwe Semrau sitzt als Kommentator am Mikrofon, Experte ist Bob Hanning. Sascha Staat fungiert als Reporter vor Ort.

