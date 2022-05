Topspiel in der ersten Handball-Bundesliga! Am heutigen Sonntag kommt es zum Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur wenige Tage nach dem packenden 33:32-Erfolg gegen Paris Saint-Germain im Rückspiel der Champions League steht für den THW Kiel nun bereits wieder die nächste Herausforderung auf der Tagesordnung: das Prestigematch gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga.

Fünf Spieltage vor Saisonende belegen beide Mannschaften zwar schon sicher einen der internationalen Platzierungen, um im Kampf um die Bundesliga-Krone jedoch noch ein Wörtchen mitreden zu können, sind beide Klubs auf einen Sieg angewiesen. Schließlich beträgt der Rückstand auf den SC Magdeburg an der Tabellenspitze inzwischen schon sechs Punkte aus Sicht der Kieler und sogar acht in den Augen Flensburgs.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: 1. Bundesliga

1. Bundesliga Spieltag: 31. Spieltag

31. Spieltag Datum: Sonntag, der 22. Mai

Sonntag, der 22. Mai Beginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Flens-Arena in Flensburg

© imago images Nach dem dramatischen 33:32-Erfolg im Viertelfinale der Handball-Champions League gegen Paris Saint-Germain steht der THW Kiel im Final 4.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match hat sich das Unternehmen Sky gesichert. Wer das Derby also live erleben will, kommt nicht daran vorbei, ein Abonnement beim Pay-TV-Sender abzuschließen. Alle Informationen zu den verschiedenen Übertragungswegen im TV und Livestream haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV

Wenn Ihr Euch die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel heute im linearen Fernsehen anschauen wollt, dann müsst Ihr Inhaberin oder Inhaber des sogenannten Sport-Paketes sein. Mithilfe eines solchen bekommt Ihr nämlich nicht nur Zugriff auf sämtliche Spiele der ersten Handball-Liga, sondern könnt die erworbenen Inhalte dank des Sky Q-Receivers sogar auch noch auf Eurem TV-Gerät abspielen.

Der Kostenpunkt für das jährliche Abomodell liegt bei monatlichen 17,25€. Neben einer Vielzahl an Handball-Events beinhaltet das Angebot auch alle Rennen der laufenden Formel 1-Saison, alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League sowie jede Menge Veranstaltungen der Sportarten Leichtathletik, Golf und Motorsport. Alle weiteren Infos dazu, findet ihr hier.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute im Livestream

Alternativ zur Übertragung im geradlinigen TV könnt Ihr Euch das Spiel natürlich auch im Livestream über das Internet zu Gemüte führen. In diesem Fall stellt Euch Sky gleich zwei verschiedene Optionen zur Auswahl. SPOX bringt Euch beide nun näher.

Die erste Möglichkeit knüpft direkt an das oben beschriebene Sport-Paket an. Kundinnen und Kunden eines solchen bekommen nämlich zusätzlich zu allen genannten Funktionen auch Zugriff auf die App Sky Go. Alle Inhalte, die Ihr mittels Eures Pakets erworben habt, könnt Ihr darüber auch im Livestream von unterwegs aus oder sogar on-demand verfolgen.

Option Nummer zwei geht von der Plattform Sky Ticket aus. Diese unterscheidet sich in einigen wesentlichen Gesichtspunkten vom linearen Pendant. Zum einen ist dieses Angebot wirklich ausschließlich auf Kundinnen und Kunden des Internets beschränkt. Wer also mit Sicherheit auf die Ausstrahlung im TV verzichten kann und lediglich den Stream nutzen wird, sei hiermit wohl besser beraten. Darüber hinaus bietet dieses Angebot noch einen weiteren, für viele wohl essentiellen Unterschied: Die Vertragslänge. Während man sich mit dem Sport-Paket für mindestens zwölf Monate bindet, kann man hier schon nach einem wieder aussteigen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt werden wir von SPOX natürlich auch zu dieser Partie wieder einen Liveticker anbieten. Wer von Euch also nicht die Möglichkeit hat, die Partie live zu sehen, kann sich hier via Textform auf dem Laufenden halten. Wir wünschen viel Spaß!

Hier geht's zum Liveticker der Partie SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 31. Spieltag