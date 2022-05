Im Hinspiel der Handball Champions League muss THW Kiel heute Abend nach Paris zum Vorjahresdritten der Champions League. Wie Ihr das Match im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr auf SPOX.

Der THW Kiel muss im Hinspiel des Viertelfinales der Handball Champions League nach Paris. Das kommt Euch bekannt vor? Bereits in der vergangenen Saison gab es im Viertelfinale die Paarung zwischen Paris und Kiel. Damals setzten sich die Franzosen durch, trotz eines Kieler Sieges im Hinspiel. Später scheiterte PSG an Aalborg Håndbold im Halbfinale. Sie würden am liebsten die Vergangenheit wiederholen und erneut die Kieler schlagen. Doch die Männer aus dem Norden Deutschlands wollen dies natürlich verhindern. Wer wird sich dieses Mal durchsetzen?

Das Hinspiel findet am heutigen Mittwoch Abend, den 11. Mai statt. Die Kieler müssen im Hinspiel nach Paris. Anwurf ist dort um 20.45 Uhr. Das Rückspiel ist dann am Donnerstag, den 19. Mai Zuhause in Kiel ab 20.45 Uhr.

© getty Paris Saint-Germain und THW Kiel standen sich bereits 2021 im Viertelfinale der Champions League gegenüber.

Handball - PSG vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wenn Ihr das Champions League Viertelfinale zwischen PSG und dem THW Kiel nicht verpassen wollt, dann müsst Ihr Euch ein Abo vom Streamingdienst DAZN besorgen. Kommentator der Partie ist Uwe Semrau zusammen mit Experte Uwe Gensheimer. Start der Übertragung ist um 20.45 Uhr.

DAZN erhaltet Ihr im Monatsabo für 29,99 Euro. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 274,99 Euro.

Zusätzlich zur Handball Champions League gibt es viele weiteren verschiedenen Sportarten. So könnt Ihr die kompletten Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die komplette Ligue 1, Serie A und La Liga live verfolgen. Oder Ihr schaut Euch US-Sport wie beispielsweise die NBA und die NFL an.

Handball - PSG vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League Viertelfinale heute im Liveticker

Ihr wollt das Viertelfinale zwischen Paris und Kiel sehen, habt aber kein DAZN-Abo? Dann schaut doch auf SPOX vorbei. Dort bieten wir Euch den Liveticker zum Spiel an.

Hier geht's zum Liveticker PSG - THW Kiel.

Handball - PSG vs. THW Kiel, Übertragung: Champions League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Paris Saint-Germain Handball - THW Kiel

Paris Saint-Germain Handball - THW Kiel Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Runde: Viertelfinale, Hinspiel

Viertelfinale, Hinspiel Datum: 11. Mai 2022

11. Mai 2022 Anwurf: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stade Pierre de Coubertin, Paris

Stade Pierre de Coubertin, Paris TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

