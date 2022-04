Früherer Handball-Bundestrainer Ivanescu verstorben

Trauer um Petre Ivanescu: Der frühere Handball-Bundestrainer und Erfolgscoach des VfL Gummersbach ist in Essen im Alter von 85 Jahren an den Folgen seiner Drüsenkrebserkrankung verstorben. Dies bestätigte die Familie des Rumänen am Freitag. Ivanescu war von 1987 bis 1989 Bundestrainer.

Ivanescu, als Spieler zweimal Weltmeister (1961 und 1964) und 13-mal rumänischer Meister, kam 1966 nach Deutschland und feierte fortan vor allem als Trainer große Erfolge. Er gewann mit Gummersbach und TUSEM Essen in den 80er und 90er Jahren drei deutsche Meisterschaften und vier Pokalsiege. Zudem holte der Lehrmeister Heiner Brands mit Gummersbach 1983 den Europapokal der Landesmeister.

Als Bundestrainer hatte Ivanescu deutlich weniger Erfolg. Zunächst schien er die seinerzeit zweitklassige DHB-Auswahl aufgerichtet zu haben, doch die erhoffte Renaissance endete in einem Debakel bei der B-WM 1989 in Frankreich. Das deutsche Team stürzte in die Drittklassigkeit ab.

Auch im fortgeschrittenen Alter verfolgte Ivanescu den Handball mit Leidenschaft. Er hinterlässt zwei Kinder.