Handball-EM 2024: EHF-Präsident Wiederer erwartet "Höhepunkt der EM-Geschichte"

EHF-Präsident Michael Wiederer glaubt fest an eine erfolgreiche Austragung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

"Dieses Turnier wird ein Leuchtturm-Event und ein Showcase für den gesamten europäischen Handball", sagte der Präsident der Europäischen Handball-Föderation der Handballwoche: "Das wird ein Höhepunkt der EM-Geschichte."

Besonders zuversichtlich machen ihn die mutmaßlich "vollen Hallen" auch bei Spielen ohne deutsche Beteiligung, die "begeisterungsfähigen und fachkundigen deutschen Fans und viele internationale Gäste", sagte Wiederer. Das Turnier werde "den europäischen Handball voranbringen".

Der Deutsche Handballbund (DHB) wird in zwei Jahren erstmals eine Männer-EM ausrichten und hofft bei dem Turnier mit 24 Nationen auf einen Zuschauer-Weltrekord. Das Eröffnungsspiel soll in der Fußballarena in Düsseldorf vor über 55.000 Fans stattfinden. Gespielt wird zudem in Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln.