THW Kiel vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DHB-Pokal beginnt das Final Four heute mit dem Duell zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo. SPOX klärt darüber auf, wie sich das Halbfinale live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Welcher Verein geht dieses Jahr als Gewinner des deutschen Pokal-Wettbewerbs im Handball hervor? Vier Mannschaften dürfen noch hoffen: der THW Kiel, der TBV Lemgo, der SC Magdeburg und der HC Erlangen.

Sie alle nehmen am Final Four teil, das am heutigen Samstag, den 23. April ausgetragen wird. Ehe Magdeburg und Erlangen ab 16.10 Uhr gegeneinander antreten, messen sich Kiel und Lemgo im ersten Halbfinale.

Anwurf ist um 13.30 Uhr, gespielt wird auf neutralem Boden in der Hamburger Barclays Arena. Wer heute jeweils gewinnt, zieht in das Finale ein. Dieses ist bereits für den morgigen Sonntag, den 24. April angesetzt. Los geht es in Hamburg dann um 13.25 Uhr.

Wie lässt sich THW Kiel gegen TBV Lemgo heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX sagt es Euch im Folgenden.

THW Kiel vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute live im TV und Livestream

Während das spätere Halbfinale zwischen Magdeburg und Erlangen auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein wird - im Free-TV in der ARD -, gibt es zu Kiel gegen Titelverteidiger Lemgo nur eine Übertragung im Pay-TV.

Sky hat sich die Rechte am DHB-Pokal gesichert und startet seine Übertragung um 13 Uhr auf Sky Sport News. Jens Westen ist als Moderator im Einsatz, Markus Götz fungiert als Kommentator. Experte ist Stefan Kretzschmar.

Der Pay-TV-Sender macht es Euch auch möglich, Kiel gegen Lemgo via Livestream zu verfolgen. Zur Verfügung stehen Euch dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Für das Sky Ticket zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Kundinnen und Kunden des sogenannten Supersport-Tickets steht das gesamte Sportangebot von Sky zur Verfügung.

DHB-Pokal: Spielplan beim Final Four

Runde Paarung Sender Halbfinale THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe Sky Halbfinale SC Magdeburg vs. HC Erlangen Sky, ARD Finale Kiel/Lippe vs. Magdeburg/Erlangen Sky, ARD

THW Kiel vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, nichts zu verpassen, ist SPOX. Wir bieten Euch nämlich einen Liveticker zu dem Halbfinalduell an. Klickt Euch einfach rein und verpasst selbst auf diesem Wege nichts.

THW Kiel vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

