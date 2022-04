Handball - DHB-Pokal Final Four: Ort, Datum, Termine, Spiele, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Der DHB-Pokalwettbewerb befindet sich in seinen letzten Zügen. Im Final Four an diesem Wochenende werden die letzten drei Spiele der Saison ausgetragen. SPOX gibt Euch alle notwendigen Informationen zum Austragungsort, den Mannschaften sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Noch vier Teams können sich Chancen auf den Sieg des prestigeträchtigen DHB-Pokals ausmalen: Der THW Kiel, der TBV Lemgo Lippe, der SC Magdeburg und der HC Erlangen. An den Tagen Samstag und Sonntag dieser Woche entscheidet sich dann, wer die Trophäe sein Eigen nennen darf.

Handball - DHB-Pokal Final Four: Ort, Arena

Alle drei noch ausstehenden Partien werden in der Barclays Arena in Hamburg ausgetragen. Die Spielstätte hat eine Zuschauerkapazität von rund 13.000 Menschen und ist damit, nach der SAP Arena in Mannheim, das zweitgrößte Handballstadion Deutschlands.

Neben Spielen der städtischen Handballmannschaft finden hier in unregelmäßigen Abständen auch Spiele des Hamburger Eishockey-Teams, den Hamburg Freezers statt.

Handball - DHB-Pokal Final Four: Datum, Termine, Spiele, Teams

Die beiden Halbfinal-Partien werden nacheinander am Samstag ausgetragen. Das Finale mit den beiden jeweiligen Siegern findet schließlich am Sonntag statt.

Das Topspiel des Halbfinal-Spieltages ist klar und eindeutig die Partie zwischen dem amtierenden deutschen Meister THW Kiel und dem amtierenden DHB-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams, am 26. Dezember des letzten Jahres, gewannen die Zebras deutlich mit 32:19.

Tag Anwurf Runde Paarung Samstag, 23. April 13.30 Uhr Halbfinale THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe Samstag, 23. April 16.10 Uhr Halbfinale SC Magdeburg vs. HC Erlangen Sonntag, 24. April 13.25 Uhr Finale Kiel/Lemgo vs. Magdeburg/Erlangen

© getty Der THW Kiel ist Rekordsieger des DHB-Pokals.

Handball - DHB-Pokal Final Four: Übertragung im TV und Livestream

Mit dem Unternehmen Sky und dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD werden sich diesmal gleich zwei Anbieter (in unterschiedlichem Maße) der Übertragung der Final Four annehmen. Wie Ihr das Event im linearen Fernsehen und via Livestream verfolgen könnt, haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Paarung Sender THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe Sky SC Magdeburg vs. HC Erlangen Sky, ARD Kiel/Lippe vs. Magdeburg/Erlangen Sky, ARD

Handball - DHB-Pokal Final Four: Übertragung im Free-TV

Wer sich alle drei Partien zu Gemüte führen will, der oder die benötigt eines der Sport-Pakete von Sky. Der günstigste Tarif ist derzeit zu einem Preis von nur 20€ pro Monat im Jahresabo zu haben. Neben allen Spielen des Final Four-Events seht Ihr damit auch alle Fußballspiele der englischen Premier League, alle Sessions der Formel 1-Saison 2022 und sogar eine Vielzahl an Veranstaltungen der Sportarten Tennis und Golf. Hier erfahrt Ihr mehr dazu.

Wer nun bereits über ein solches Abonnement verfügt, kann zu den unten aufgelisteten Zeiten den jeweiligen Sender aufrufen.

Kiel vs. Lemgo Lippe: Samstag, ab 13.00 Uhr bei Sky Sport News HD

Samstag, ab 13.00 Uhr bei Magdeburg vs. Erlangen: Samstag, ab 15.55 Uhr bei Sky Sport 9 HD

Samstag, ab 15.55 Uhr bei Finale: Sonntag, ab 13.00 Uhr bei Sky Sport 2 HD

Wer sich das zweite Halbfinalspiel sowie das Finale alternativ beim Sender ARD anschauen möchte, der oder die hat dazu zu den folgenden Zeiten die Möglichkeit:



Magdeburg vs. Erlangen: Samstag, ab 16.00 Uhr

Samstag, ab 16.00 Uhr Finale: Sonntag, ab 13.15 Uhr

Handball - DHB-Pokal Final Four: Übertragung im kostenlosen Livestream

Wie zu erwarten war, werden beide Anbieter auch einen Livestream zu den jeweiligen Spielen zur Verfügung stellen. Im Falle von Sky wird hier ein Abonnement der Plattform Sky Ticket vorausgesetzt. Ein solches beläuft sich momentan auf 29,99€ pro Monat oder 19,99€ pro Monat im Jahresabo. Kundinnen und Kunden des sogenannten Supersport-Tickets steht das gesamte Sportangebot von Sky zur Verfügung. Alle weiteren Infos gibt's über den folgenden Link.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Wenn Ihr die Spiele nun jedoch lieber bei der ARD verfolgt, könnt Ihr die folgenden Links nutzen, um zu den kostenfreien Streams in der ARD-Mediathek zu gelangen.

Hier geht's zum Stream des Spiels SC Magdeburg vs. HC Erlangen

Hier geht's zum Stream des Finalspiels

Handball - DHB-Pokal Final Four: Ort, Datum, Termine, Spiele, Teams, Übertragung im TV und Livestream - Die Viertelfinal-Ergebnisse