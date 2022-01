Handball-EM - Hanning zum Vorrundenfinale: "Do-Or-Die"-Spiel gegen Polen

Top-Funktionär Bob Hanning bezeichnet das anstehende Vorrundenfinale gegen Polen als "Do-Or-Die"-Spiel. Das deutsche Team habe bei der Handball-EM "nur dann eine echte Chance, wenn wir ohne Verlustpunkt in die Hauptrunde einziehen. Das war aber von Anfang an ja auch das Ziel des deutschen Teams", schrieb der Geschäftsführer der Füchse Berlin in seiner EM-Kolumne für den kicker.

Das größte Plus der deutschen Mannschaft sieht Hanning in der Ausgeglichenheit des Teams. "Die Breite im deutschen Kader könnte gerade hinten raus eine riesige Stärke werden", so der langjährige DHB-Vizepräsident. Bundestrainer Alfred Gislason nutze "die Breite des Kaders voll aus, sodass die Spieler nicht so viel Substanz verlieren. Wir müssen nicht wie andere Nationen befürchten, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt im Turnier am Stock gehen."

Zwar sei die DHB-Auswahl vom Optimum "noch ein gutes Stück entfernt". Vor allem im Abwehrzentrum brauche es in den nächsten Spielen "mehr Stabilität". Zudem dauere es "zu lange, bis wir ins Spiel finden". Lob zollte Hanning dagegen der Offensive. Vorne habe man "einen richtig schönen Handball gespielt, der viele Menschen vor die Fernseher ziehen sollte".

Im Vorrundenabschluss gegen Polen kämpft das DHB-Team am Dienstag (18.00 Uhr im Liveticker) nicht bloß um den Gruppensieg. Da die Punkte aus dem Spiel definitiv mit in die nächste Turnierphase genommen werden, geht es schon um die deutschen Halbfinalchancen.

Denn in den beiden Sechsergruppen der Hauptrunde qualifizieren sich nur jeweils die ersten beiden Teams für die Finalrunde.

Power Ranking: DHB-Team braucht ein Wunder - klarer Favorit steht fest © imago images 1/25 Die Handball-EM 2022 steht auf dem Programm. Was ist den Außenseitern zuzutrauen? Wo landet die deutsche Nationalmannschaft? Und wer setzt sich die Krone auf? SPOX macht das Power Ranking. © imago images 2/25 Platz 24 - Litauen: Weil der Verband klamm ist, stand die erste EM-Teilnahme seit 1998 auf der Kippe. Kurz vor knapp wurde ein Sponsor gefunden. Große Stars sucht man im Team vergeblich, in der Quali gelang ein Sieg gegen Island. © imago images 3/25 Platz 23 - Ukraine: Trainer Michael Biegler ist bestens bekannt. Das Team, das in der Quali-Gruppe lediglich die Färöer Inseln hinter sich ließ, plagt sich aber mit Verletzungssorgen herum. Ein Hoffnungsschimmer: Torhüter Gennadiy Komok. © imago images 4/25 Platz 22 - Bosnien & Herzegowina: Flensburg-Keeper Buric wurde positiv auf Corona getestet. Trotzdem ist er bei der EM dabei. In einer Gruppe mit Schweden, Spanien und Tschechien erscheint der Einzug in die Hauptrunde utopisch. © imago images 5/25 Platz 21 - Slowakei: Heimvorteil hin oder her: Die Slowakei, die in neun Versuchen noch keinen Sieg bei einer EM eingefahren hat, wird die Hauptrunde verpassen. Aus der HBL kennt man Rechtsaußen Urban (Minden). © imago images 6/25 Platz 20 - Niederlande: Angeführt vom früheren Berlin-Coach Richardsson ist Oranje zum zweiten Mal in Folge bei einer EM dabei. In der Vorbereitung setzte es eine Pleite gegen Japan. Die Schlüsselspieler: Steins (PSG) und Smits (Magdeburg). © imago images 7/25 Platz 19 - Tschechien: Nachdem die Tschechen vor der WM in Ägypten im Corona-Chaos versanken und passen mussten, übernahm Coach Trtik. Gegen Spanien und Schweden besteht kaum eine Chance auf den Einzug in die Hauptrunde. © imago images 8/25 Platz 18 - Österreich: Um sich vor Corona zu schützen, verzichtete Deutschlands Gruppengegner auf Tests. Im Kader von Coach Pajovic tummeln sich mit Bilyk, Weber, Bozovic, Hermann und Dicker einige Deutschland-Legionäre. © imago images 9/25 Platz 17 - Montenegro: In der Vorbereitung schlug Corona im Team gleich mehrfach zu. Dennoch wären die Jungs vom Balkan mit voller Kapelle nicht zu unterschätzen. Die Stützen: Melsungen-Keeper Simic, Vujovic, Sevaljevic und Bozovic. © imago images 10/25 Platz 16 - Nordmazedonien: Superstar Kiril Lazarov, mittlerweile 41 Jahre alt und seit Jahren die One-Man-Show des Teams, fungiert diesmal sogar als Spielertrainer. In der Quali gelang ein Sieg gegen Dänemark. Aufgepasst vor Nordmazedonien! © imago images 11/25 Platz 15 - Belarus: Der erste DHB-Gegner belegte bei seinen letzten drei EM-Teilnahmen jeweils Platz zehn, in der Quali gelang ein Sieg gegen Norwegen. Unklarheit herrscht um Starspieler Karalek, der zuletzt verletzt fehlte. © imago images 12/25 Platz 14 - Russland: Siege gegen Litauen und die Slowakei sind drin, das Petkovic-Team sollte es also in die Hauptrunde schaffen. Bitter sind allerdings die verletzungsbedingten Ausfälle von Atman (ZSKA Moskau) und Shkurinsky (Nantes). © imago images 13/25 Platz 13 - Polen: Deutschlands dritter Gegner holperte durch die Quali. Bei der EM darf man mehr erwarten, allerdings herrscht aktuell Corona-Chaos. Aus der HBL dabei: Gebala (Leipzig) und Chrapkowski (Magdeburg). © imago images 14/25 Platz 12 - Serbien: Mit Nenadic muss Coach Gerona auf einen seiner absoluten Stars verletzt verzichten. Mit Milosavljev, Marsenic (beide Berlin), Abutovic (RN Löwen) und Zelenovic (Göppingen) sind vier HBL-Spieler dabei. Serbien kann überraschen. © imago images 15/25 Platz 11 - Portugal: Bei den "Helden des Meeres" schlug Corona im Dezember mächtig ein. Mit Gomes, Frade, Portela und Ferraz fallen wichtige Spieler verletzt aus. Dennoch zählt Portugal zu den Teams, die überraschen können. © imago images 16/25 Platz 10 - Island: Nach der desaströsen WM in Ägypten (Platz 20) wird das Gudmundsson-Team diesmal eine gute Rolle spielen. Die wichtigste Frage lautet: Wie sehr kann Superstar Palmarsson helfen, der im vergangenen Jahr lange verletzt war? © imago images 17/25 Platz 9 - Deutschland: Kein Pekeler, kein Gensheimer, kein Weinhold. Das DHB-Team befindet sich im Umbruch und ist trotz des jüngsten Sieges gegen Frankreich Underdog. Der Einzug in die Hauptrunde ist Pflicht. Dann heißt es: Hoffen auf ein Wunder. © imago images 18/25 Platz 8 - Kroatien: Der EM-Zweite von 2020 ist wie die folgenden Nationen ein gutes Stück stärker als das DHB-Team einzuschätzen. Um den Titel spielen die Kroaten aber nicht mit. Sind Duvnjak und Cindric (beide Corona) rechtzeitig einsatzfähig? © imago images 19/25 Platz 7 - Slowenien: Das Team von Coach Vranjes kann bei optimalem Verlauf auch deutlich mehr als Rang sieben, also das Halbfinale, erreichen. Mit Blaz Janc (Barcelona) oder Miha Zarabec (Kiel) sind altbekannte Namen dabei. © imago images 20/25 Platz 6 - Norwegen: Platz sechs wie bei der WM 2021? Exakt! Bitter ist für das Team von Coach Berge der verletzungsbedingte Ausfall von Flensburgs Röd. Viel wird natürlich wie immer von Kiels Superstar Sagosen abhängen. © imago images 21/25 Platz 5 - Frankreich: Der Olympiasieger muss verletzungsbedingt auf Luka Karabatic, Remili und N'Guessan verzichten. Auch Prandi fehlt, der bei einem Messerangriff verletzt wurde. Neun Spieler infizierten sich zuletzt mit Corona. Maue Aussichten! © imago images 22/25 Platz 4 - Ungarn: Vom Co-Gastgeber wird der Durchbruch nach langem Umbruch erwartet. Und der ist möglich! Jüngere Spieler wie Mathe, Banhidi oder Ligetvari ergänzen sich gut mit erfahrenen Akteuren wie Mikler, Lekai oder Ancsin. © imago images 23/25 Platz 3 - Spanien: Zweimal in Folge schnappten sich die Iberer zuletzt den EM-Titel. Trainer Ribeira setzt größtenteils auf altbewährte Kräfte wie Canellas oder Perez de Vargas. Der verletzungsbedingte Ausfall von Alex Dujshebaev wiegt schwer. © imago images 24/25 Platz 2 - Schweden: Der Vize-Weltmeister zählt natürlich erneut zu den heißen Titelfavoriten. Es bleibt aber abzuwarten, wie die junge Truppe von Coach Solberg mit der deutlich gestiegenen Erwartungshaltung umgehen wird. © imago images 25/25 Platz 1 - Dänemark: Der amtierende Weltmeister ist der große Favorit auf den Titel in Ungarn und der Slowakei. Danish Dynamite dürfte mit Stars wie Mikkel Hansen oder Niklas Landin kaum zu stoppen sein.

Handball-EM: Fritz von Klimpkes Entwicklung nicht überrascht

Weltmeister-Torwart Henning Fritz ist von den Leistungen des aktuellen Nationaltorhüters Till Klimpke bei der Handball-EM angetan. "Till hat sich in den vergangenen vier Jahren in der Bundesliga gut entwickelt und gezeigt, was er kann, seine Leistung überrascht mich nicht", sagte der 47-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Dienstagsausgaben).

Dass Neuling Klimpke (23) dem bisherigen Platzhirschen Andreas Wolff (30) die Rolle als Nummer eins streitig macht, sei laut Fritz kein Problem. "Entscheidend ist letztendlich immer der Erfolg, und ganz wichtig ist dabei eine offene Kommunikation durch den Trainer. Andi muss die Denkweise von Alfred Gislason kennen", sagte Fritz, der mit dem DHB-Team 2007 WM-Gold geholt hatte. Im EM-Vorrundenfinale gegen Polen wollte Bundestrainer Gislason von Beginn an auf Wolff setzen, dieser hat sich allerdings mit Corona infiziert.

In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Belarus (33:29) und Österreich (34:29) hatte jeweils Youngster Till Klimpke von Beginn an den Vorzug gegenüber dem 2016er-Europameister vom polnischen Topklub Vive Kielce erhalten. Während Wolff gegen die Belarussen schnell von der Bank kam, ragte Klimpke von der HSG Wetzlar beim Erfolg gegen Österreich und dem damit verbundenen Hauptrundeneinzug über sich hinaus und spielte durch.