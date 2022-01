Handball, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

Langsam wird's heiß! Kurz vor der EM tritt Deutschland noch einmal zum Testspiel gegen Frankreich an! Wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Lange dauert es nicht mehr, bis die Handball-Europameisterschaft (13. Januar bis 30. Januar 2022) endlich startet. Das erste Testspiel gegen die Schweiz hat das DHB-Team am vergangenen Freitag bereits mit 30:26 für sich entschieden.

"Insgesamt haben wir das ganz gut gemacht", zeigte sich Trainer Alfred Gislason im Anschluss in der ARD zufrieden: "Wir hatten kleine Phasen mit Problemen, aber das hatte ich erwartet. Die Mannschaft hat seit dem 1. Januar überragend gearbeitet. Das war ein gutes Spiel."

Bevor es mit dem Turnier in der Slowakei und in Ungarn losgeht, steht am heutigen Sonntag noch die Generalprobe gegen Olympiasieger Frankreich an. Los geht es damit um 19.05 Uhr.

Handball, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Möchtet Ihr die Begegnung zwischen Deutschland und dem Rekordweltmeister heute live sehen, habt Ihr Glück: Das Spiel wird nämlich live und kostenlos im TV übertragen. Sport1 strahlt das Testspiel aus Wetzlar ab 19 Uhr aus, am Mikrofon sitzt Kommentator Peter Kohl.

Nicht nur im Free-TV könnt Ihr das Ganze verfolgen, auf der Website bietet Sport1 einen kostenlosen Livestream an. Folgt dafür einfach diesem Link.

Handball, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute im Liveticker

Auch SPOX ist natürlich mit von der Partie, bei unserem Liveticker habt Ihr alle Aktionen auf dem Schirm.

Hier geht es zum Liveticker zu Deutschland vs. Frankreich.

Handball, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich - Die wichtigsten Infos

