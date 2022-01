Handball-EM - Kommentar zum DHB: Schluss mit dem Wegducken!

Der Corona-Ausbruch bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft überschattet die erfreulichen sportlichen Leistungen. Die DHB-Bosse müssen nun Farbe bekennen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Felix Götz.

Fünf Nachrücker, die sich in der Not sofort auf den Weg nach Bratislava gemacht haben. Junge Spieler, die ihr Herz in beide Hände nehmen. Eine aufopferungsvoll kämpfende Abwehr und eine vorerst nur noch 14 Mann starke Mannschaft, die es komplett verdient, als solche bezeichnet zu werden. Keine Frage: Das DHB-Team macht derzeit - blenden wir Corona ganz kurz aus - richtig Spaß.

Für Axel Kromers Auftritt im ZDF vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Polen gilt das nicht. Auf die glasklare und völlig angebrachte Frage, ob der DHB als Verband wegen seiner Verantwortungspflicht den Spielern gegenüber nicht zumindest darüber nachdenken müsse, sich von der EM zurückzuziehen, duckte sich der Vorstand Sport verbal weg.

Man habe zweimal mit der Mannschaft gesprochen und es jedem einzelnen Spieler freigestellt abzureisen, falls ihm die Angelegenheit zu heikel ist. "Auch diejenigen, die jetzt in Quarantäne sind, haben sich dafür entschieden, dabei zu bleiben. Wir erleben hier eine große Euphorie. Die Mannschaft ist Feuer und Flamme, hier weiter Handball spielen zu können", sagte Kromer.

Warum melden sich die DHB-Oberen nicht zu Wort?

Der DHB darf in dieser Situation die Entscheidung aber keinesfalls der Mannschaft überlassen - und schon gar nicht der EHF. Auch wenn sich angesichts der zahlreichen Coronfälle, die es bei anderen Nationen in ähnlicher Form gibt, die Frage nach der Sinnhaftigkeit des gesamten Turniers durchaus stellt, sollte niemand von einem EM-Abbruch ausgehen. Dafür steht für die Europäische Handballföderation schlichtweg zu viel Geld auf dem Spiel.

Der DHB und damit die Bosse sind allerdings für die Gesundheit ihrer Spieler verantwortlich, tragen gegenüber den Klubs eine gewisse Sorgfaltspflicht, müssen deshalb eine klare Position einnehmen und selbstverständlich mit allen Konsequenzen dafür gerade stehen.

Es wäre übrigens durchaus wünschenswert, wenn sich in einer absoluten Krisensituation mit neun Corona-infizierten Nationalspielern nicht nur Kromer, sondern auch mal Präsident Andreas Michelmann oder der Vorstandsvorsitzende Mark Schober öffentlich positionieren würden. Obwohl Bob Hanning nicht mehr Vizepräsident ist, hört man von ihm nach wie vor deutlich mehr als von den meisten DHB-Oberen. Eine Einseitigkeit, die freilich schon bestand, als Hanning noch in Amt und Würden war. Ohne ihn legt die Corona-Situation die zumindest ein Stück weit vorhandene Führungsschwäche im DHB offen.

"Sollte es in den kommenden Tagen zu weiteren Fällen kommen, dann muss man die Positionen nochmal überdenken und eine neue Risikoabwägung vornehmen", sagte Hanning zu einem möglichen DHB-Rückzug von der EM. Und HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann ergänzte: "Alle Varianten müssen auf den Tisch und mit allen Beteiligten ergebnisoffen diskutiert werden."

© imago images Das DHB-Team hat bei der EM alle drei Vorrundenspiele gewonnen.

Dann kann die Order nur Rückzug heißen

Die PCR-Testung der Spieler findet ab sofort nicht mehr alle zwei Tage, sondern jeden Abend statt. Sollten bis zum ersten Hauptrundenspiel gegen Spanien am Donnerstag weitere Fälle dazukommen, kann es eigentlich nur noch die Order zum Rückzug geben. Ein Turnier darf unmöglich die Durchseuchung einer ganzen Mannschaft zur Folge haben. Die Gefahr einer Infektion und deren mögliche Folgen für nachrückende Spieler und die, die sich noch nicht angesteckt haben, wäre einfach zu groß.

Das wäre zwar extrem bitter, die Mannschaft macht schließlich nicht nur Spaß, sondern hat schon vor Beginn der Hauptrunde zwei Zähler auf dem Konto und damit wahrscheinlich eine echte Chance auf den Einzug ins Halbfinale.

Das wiederum darf bei der Entscheidung, die der DHB innerhalb der nächsten zwei Tage ohne die Spieler fällen muss, freilich keine Rolle spielen.

Handball-EM: Spielplan der deutschen Hauptrundengruppe