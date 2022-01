Bei der EM im Handball finden heute die Halbfinalspiele statt. Spanien trifft auf Dänemark, zudem messen sich Frankreich und Schweden. SPOX klärt auf, wie es mit der Übertragung zu den beiden Partien im TV und Livestream aussieht.

Die Europameisterschaft im Handball geht in ihre heiße Schlussphase. Am heutigen Freitag, den 28. Januar werden die beiden Duelle im Halbfinale ausgetragen, ehe am Sonntag, den 30. Januar das Endspiel ansteht.

Noch im Turnier: Spanien, Dänemark, Frankreich und Schweden. Los geht es heute mit dem Kräftemessen zwischen Spanien und Dänemark, Anwurf ist um 18 Uhr. Zwischen Frankreich und Schweden wird dann ab 20.30 Uhr der zweite Finalist ermittelt. Beide Spiele finden im MVM Dome in Ungarns Hauptstadt Budapest statt.

So wie alle bisherigen EM-Partien werdet Ihr auch das komplette Halbfinale live verfolgen können. SPOX klärt Euch im Folgenden über die Übertragung im TV und Livestream auf.

Handball EM: Wer zeigt / überträgt Halbfinals Spanien vs. Dänemark und Frankreich vs. Schweden heute live im TV und Livestream?

Schon während des bisherigen Turniers war es so, dass Ihr die vielen Begegnungen sowohl im TV als auch im Livestream anschauen konntet. Das trifft auch auf die heutigen Halbfinals zu.

© getty Sowohl Frankreich als auch Dänemark haben es ins EM-Halbfinale geschafft.

Handball EM: Wer zeigt / überträgt Halbfinals Spanien vs. Dänemark und Frankreich vs. Schweden heute live im TV?

Wer Spanien gegen Dänemark und Frankreich gegen Schweden klassisch im Fernsehen verfolgen möchte, der kann bei Eurosport einschalten. Um genauer zu sein: auf Eurosport 1.

Sendungsstart zu den Spielen ist um 17.45 Uhr und um 20.20 Uhr, womit Ihr vor dem Startschuss auch noch etwas eingestimmt werdet.

Handball EM: Wer zeigt / überträgt Halbfinals Spanien vs. Dänemark und Frankreich vs. Schweden heute im Livestream?

Eurosport bietet sein Programm auch als Livestream an. Doch obwohl die TV-Übertragung frei empfangbar ist, werdet Ihr zur Kasse gebeten, falls Ihr die Handball-EM heute an einem mobilen Endgerät sehen wollt.

Zur Verfügung steht Euch hierfür einmal der Eurosport Player, über den Ihr mit den Kosten hier mehr erfahrt.

Ein wertvoller Tipp: Solltet Ihr den Livestream in Anspruch nehmen wollen und Kunde bei DAZN sein, dann schaut einfach bei DAZN vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport und hat daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot. Somit fallen keine weiteren Kosten für Euch an.

Noch ein wichtiger Hinweis: Als Neukunden oder wiederkehrende Mitglieder könnt Ihr Euch bei DAZN bis einschließlich 31. Januar ein Monatsabo noch für 14,99 Euro und ein Jahresabo noch für 149,99 Euro sichern. Danach betragen die Kosten 29,99 Euro für ein Monatsabo und 274,99 Euro für ein Jahresabo. Wenn Ihr also aktuell keine Mitglieder seid und es werden wollt, dann schlagt jetzt zu. Hier anmelden!

Eine weitere Möglichkeit, Handball heute via Livestream zu sehen, ist Sportdeutschland.tv. Der Streamingdienst hat die Rechte an der kompletten EM und bietet einen Turnierpass für 12 Euro an.

Handball EM: Halbfinals Spanien vs. Dänemark und Frankreich vs. Schweden heute im Liveticker

Wem ein Liveticker zu den jeweiligen Halbfinalduellen genügt, der kann sich gerne bei SPOX reinklicken. Hier bekommt Ihr umgehend alle schriftlichen Updates darüber, was sich in Budapest tut.

