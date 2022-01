Handball EM heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Handball EM 2022 fällt heute der Startschuss. Die Spiele, der Zeitplan, die Übertragung im TV und Livestream: SPOX schickt Euch bestens vorbereitet in das Turnier.

Los geht's! Beim Handball der Männer steht am heutigen Donnerstag, den 13. Januar, der Auftakt der Europameisterschaft 2022 an. Diese findet bis zum 30. Januar in der Slowakei und Ungarn statt. 24 Mannschaften treten in der Vorrunde an, unter anderem die Auswahl Deutschlands.

Das Team von Alfred Gislason befindet sich in Gruppe D, bekommt es dort mit Belarus, Österreich und Polen zu tun. Los geht es für die DHB-Mannschaft am morgigen Freitag, den 14. Januar gegen Belarus (18 Uhr).

Eröffnet wird das Turnier heute mit gleich neun Partien. Vier davon beginnen um 18 Uhr, die restlichen fünf um 20.30 Uhr.

© getty Spanien und Schweden treten bei der EM heute unter anderem an.

Handball EM heute live: Spiele, Zeitplan

Eine Übersicht mit den Duellen gibt's hier nun auf einen Blick.

Uhrzeit Begegnung 18.00 Uhr Slowenien - Mazedonien 18.00 Uhr Serbien - Ukraine 18.00 Uhr Spanien - Tschechien 18.00 Uhr Russland - Litauen 20.30 Uhr Dänemark - Montenegro 20.30 Uhr Ungarn - Niederlande 20.30 Uhr Kroatien - Frankreich 20.30 Uhr Schweden - Bosnien und Herzegowina 20.30 Uhr Norwegen - Slowakei

Handball EM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Handball EM werdet Ihr heute live miterleben können - auch dann, wenn Ihr nicht unbedingt vor Ort seid. So viele Zuschauer dürfen den Spielen übrigens beiwohnen.

Während die ARD und das ZDF die deutschen Spiele übertragen, seht Ihr einige der restlichen Partien des Turniers im Free-TV bei Eurosport. Am heutigen Donnerstag ist das die Begegnung zwischen Kroatien und Frankreich.

Und was ist mit den anderen acht Matches? Um dort mit eigenen Augen nichts zu verpassen, könnt Ihr Euch an Sportdeutschland.tv binden. Der Online-Sender bietet zur EM eine Übertragung zu jedem Spiel im Livestream an, erforderlich ist dafür aber ein Abonnement. Dieses kostet 1,99 Euro je Monat.

Zu Kroatien gegen Frankreich gibt es auch seitens Eurosport einen Livestream, jedoch ist dieser trotz der Übertragung im Free-TV nur kostenpflichtig abrufbar - zum einen über den Eurosport Player. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, bei DAZN einzuschalten.

DAZN und Eurosport pflegen nämlich eine Kooperation, sodass Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei dem Streamingdienst auf Abruf zur Verfügung stehen. Wer also ohnehin schon Mitglied bei DAZN ist, kann sich einfach dort reinklicken, ohne extra zahlen zu müssen.

Ein Abonnement kostet im Monat 14,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Ihr könnt Euch aber auch gleich für ein Jahr an DAZN binden. Dann zahlt Ihr 149,99 Euro. Jetzt anmelden!

Geboten wird Euch auf der Plattform neben der Handball EM jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1, dazu die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Motorsport, Wintersport und noch mehr.

Handball EM 2022: Die Gruppen im Überblick