Die Handball-EM steht kurz bevor. Aber findet sie in Ungarn und der Slowakei überhaupt in Anwesenheit von Zuschauern statt? Trotz der Corona-Pandemie ist das der Fall. SPOX klärt auf, wie viele Fans in die Halle dürfen.

Am Donnerstag ist es so weit: Slowenien und Nordmazedonien eröffnen um 18 Uhr die Handball-Europameisterschaft 2022. Das Turnier findet in Ungarn und der Slowakei statt, gespielt wird bis zum 30. Januar.

Für die deutsche Auswahl von Alfred Gislason geht es am Freitag, den 14. Januar los, in der Vorrunde wartet dabei zunächst Belarus als Gegner. Danach stehen Aufeinandertreffen mit Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) an.

Werden die Spiele bei der Handball-EM aber überhaupt in Anwesenheit von Zuschauern bestritten? Hintergrund dieser Frage ist natürlich die Coronavirus-Pandemie. Im Folgenden erfahrt Ihr es.

© getty Die Handball-EM wird kein Geister-Turnier.

Handball EM: Wie viele Zuschauer sind in der Halle erlaubt?

Ja, an allen Spielorten dürfen sich Fans auf den Weg in die Arenen machen. Es gibt jedoch auch Einschränkungen. Wie der europäische Verband (EHF) am Samstag mitteilte, haben die slowakischen Behörden eine Hallenauslastung von maximal 25 Prozent genehmigt. Dies entspricht in Bratislava 2500 Zuschauern.

Voraussetzung für den Einlass sind ein vollständiger Impfschutz gegen COVID-19 sowie das ständige Tragen einer FFP2-Maske. Dies gilt auch für den zweiten slowakischen Spielort Kosice.

In Ungarn dagegen besteht bis dato keinerlei Grenze. Gespielt wird dort in Budapest, Debrecen und Szeged. Die deutschen Spiele in der Vorrunde steigen Bratislava, ab dem Halbfinale geht es ausschließlich in Budapest zur Sache.

Im Folgenden bekommt Ihr eine Übersicht, welche Nationen in welchen Gruppen wo im Einsatz sind - und wie es sich dementsprechend mit der Hallenauslastung zu den jeweiligen Spielen verhält.

Handball EM: Spielplan zur Vorrunde

Gruppe A (Deberecen)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Slowenien Nordmazedonien Do., 13. Januar 20.30 Uhr Dänemark Montenegro Sa., 15. Januar 18 Uhr Nordmazedonien Montenegro Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Slowenien Dänemark Mo., 17. Januar 18 Uhr Montenegro Slowenien Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Nordmazedonien Dänemark

Gruppe B (Budapest)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 20.30 Uhr Ungarn Niederlande Fr., 14. Januar 20.30 Uhr Portugal Island So., 16. Januar 18 Uhr Portugal Ungarn So., 16. Januar 20.30 Uhr Island Niederlande Di., 18. Januar 18 Uhr Island Ungarn Di., 18. Januar 20.30 Uhr Niederlande Portugal

Gruppe C (Szeged)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Serbien Ukraine Do., 13. Januar 20.30 Uhr Kroatien Frankreich Sa., 15. Januar 18 Uhr Frankreich Ukraine Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Kroatien Serbien Mo., 17. Januar 18 Uhr Ukraine Kroatien Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Frankreich Serbien

Gruppe D (Bratislava)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Fr., 14. Januar 18 Uhr Deutschland Belarus Fr., 14. Januar 20.30 Uhr Österreich Polen So., 16. Januar 18 Uhr Deutschland Österreich So., 16. Januar 20.30 Uhr Belarus Polen Di., 18. Januar 18 Uhr Polen Deutschland Di., 18. Januar 20.30 Uhr Belarus Österreich

Gruppe E (Bratislava)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Spanien Tschechien Do., 13. Januar 20.30 Uhr Schweden Bosnien und Herzegovina Sa., 15. Januar 18 Uhr Tschechien Bosnien und Herzegovina Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Spanien Schweden Mo., 17. Januar 18 Uhr Bosnien und Herzegovina Spanien Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Tschechien Schweden

Gruppe F (Kosice)