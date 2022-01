Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

In der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft stehen heute drei Spiele auf dem Programm. SPOX erklärt Euch, welche Nationen wann aufeinandertreffen und wo die Partien live im TV und Livestream gezeigt werden.

Die spannendste Phase steht unmittelbar bevor. Bei der Handball-Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei findet am Sonntag das Finale statt. Wer kann sich dem Endspiel nähern?

Am heutigen Mittwoch, den 26. Januar stehen in der Hauptrunde drei weitere Aufeinandertreffen statt - allesamt in Gruppe 1.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan

Den Anfang machen dabei Montenegro und Island. Die beiden Nationen stehen sich ab 15.30 Uhr gegenüber, Schauplatz ist der MVM Dome in Budapest.

© getty Unter anderem die Dänen sind heute bei der EM im Einsatz.

Dort steigen auch die anderen beiden Spiele des Tages. Ab 18 Uhr treten die Niederlande und Kroatien gegeneinander an, ehe um 20.30 Uhr das Top-Duell zwischen Dänemark und Frankreich ansteht.

Uhrzeit Begegnung 15.30 Uhr Montenegro - Island 18.00 Uhr Niederlande - Kroatien 20.30 Uhr Dänemark - Frankreich

Handball EM, Hauptrunde heute live: Tabelle in Gruppe 1

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Dänemark 4 120:93 8 2 Frankreich 4 118:102 6 3 Island 4 104:100 4 4 Kroatien 4 96:108 2 5 Montenegro 4 110:126 2 6 Niederlande 4 109:128 2

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Das Kräftemessen zwischen Dänemark und Frankreich werdet Ihr heute im Free-TV verfolgen können. Eurosport überträgt die Partie nämlich auf Eurosport 1, los geht es um 20.20 Uhr. Die vorherigen beiden Spiele sind dort jedoch nicht zu sehen.

Um von Montenegro gegen Island und Niederlande gegen Kroatien mit eigenen Augen nichts zu verpassen, müsst Ihr auf Sportdeutschland.tv zurückgreifen. Der Online-Sender bietet zur EM eine Übertragung zu jedem Spiel im Livestream an, erforderlich ist dafür aber ein Abonnement. Dieses kostet 1,99 Euro im Monat.

Dänemark gegen Frankreich könnt Ihr dann auch bei Eurosport im Livestream erleben, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Parat steht dafür der Eurosport Player.

Tipp: Solltet Ihr DAZN-Mitglieder sein, dann klickt Euch doch einfach bei dem Streamingdienst rein. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich live auf der Plattform im Angebot. Ihr seid noch keine Kunden? Ein Monatsabo kostet Euch 14,99 Euro. Wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden wollt, zahlt Ihr 149,99 Euro.

Geboten wird Euch dafür neben der Handball-EM jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1, dazu die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Motorsport, Wintersport und noch mehr.