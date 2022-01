Frankreich und Schweden kämpfen bei der Handball-EM um den Einzug in das Finale. Wer gewinnt? Das zweite Halbfinale im Liveticker.

Im zweiten Halbfinale der Handball-EM 2022 stehen sich Frankreich und Schweden gegenüber. SPOX begleitet die Partie im Kampf um den Final-Einzug im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball EM: Halbfinale Frankreich vs. Schweden heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Anwurf ist um 20.30 Uhr, Schauplatz der MVM Dome in Ungarns Hauptstadt Budapest. Das Finale steigt dann am Sonntag um 18 Uhr an Ort und Stelle.

Vor Beginn: Wer setzt sich durch? Nach dem Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Dänemark (zum Liveticker) kämpfen Frankreich und Schweden im direkten Duell um das zweite Ticket, das zur Teilnahme am Endspiel berechtigt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum zweiten Halbfinale der Handball-EM 2022!

Handball EM: Halbfinale Frankreich vs. Schweden heute live im TV und Livestream

Ebenso wie auch das vorherige Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Dänemark bekommt Ihr Frankreich gegen Schweden heute sowohl im TV als auch im Livestream zu sehen.

Im frei empfangbaren Fernsehen ist Eurosport 1 Eure Anlaufstelle. Das dortige Programm wird dann auch beim Eurosport Player im Livestream angeboten - der allerdings kostenpflichtig ist. Aber: Ihr könnt auch einfach DAZN abrufen, denn der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport und hat daher ebenso Eurosport 1 im Angebot.

Wer noch kein DAZN-Mitglied ist: jetzt schnell anmelden! Ein Monatsabo kostet nämlich nur noch bis zum 31. Januar 14,99 Euro, danach 29,99 Euro. Das Jahresabo ist noch für 149,99 Euro zu haben, kostet ab Februar 274,99 Euro.

Mit Sportdeutschland.TV besteht eine weitere Möglichkeit, die EM-Partien heute im Livestream zu verfolgen. Ein Turnierpass ist für 12 Euro zu haben.

Handball EM: Die letzten fünf Sieger