Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Bei der Handball EM trifft Deutschland beim seinem dritten Hauptrundenspiel auf Schweden. Alle Informationen zur Übertragung der Partie und wo Ihr das Spektakel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das vorletzte Hauptrundenspiel in der Gruppe II bestreitet die DHB-Auswahl am heutigen Tag gegen Schweden. Das Spiel wird am heutigen Sonntag, den 23. Januar, um 18.00 Uhr im slowakischen Bratislava angeworfen.

Die Handball EM 2022 läuft für das DHB-Team alles andere als einfach. Ein Corona-Fall jagt den nächsten bei der deutschen Handballnationalmannschaft. Dabei kam es am Donnerstag zu einem Kuriosum: Linksaußen Christoph Steinert wurde vor dem Spiel gegen Spanien falsch positiv getestet. Die Nachricht von seinem negativen Test bekam Steinert dann erst kurz vor Anpfiff. Das veranlasste Ihn zu Fuß vom Teamhotel zur der Ondrej Nepela Arena in Bratislava zu laufen. Trotz des Mittwirkens von Steinert verlor die DHB-Auswahl das Spiel gegen Spanien mit 23:29.

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-T und Livestream

Das Spiel zwischen Deutschland und Schweden läuft am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV. Zudem gibt es für Euch mehrere Möglichkeiten, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Die ARD zeigt sich am heutigen Tag für die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Schweden zuständig. Ab 17.45 Uhr seht Ihr bei dem öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragung der Partie live.

Um 18.00 Uhr beginnt das Spiel dann. Als Kommentatoren sind heute Florian Naß und Ex-Nationalspieler Dominik Klein im Einsatz.

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream der Begegnung an, den Ihr auf der Sportschau-Website finden könnt. Zudem bietet der Sender in der ARD-Mediathek einen kostenfreien Livestream seines gesamten Programms. Dort könnt Ihr die heutige Partie ebenfalls live und in voller Länge verfolgen.

Die Alternative zu der Übertragung im Ersten bietet Sportdeutschland.tv. Dort könnt Ihr sämtliche Spiele der Handball EM in Ungarn und der Slowakei streamen. Der Turnierpass kostet zwölf Euro.

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Handball EM, drittes Hauptrundenspiel

Handball EM, drittes Hauptrundenspiel Spiel: Deutschland vs. Schweden

Deutschland vs. Schweden Datum: 23. Januar

23. Januar Start: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Ondrej Nepela Arean, Bratislava

Ondrej Nepela Arean, Bratislava Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: ARD, Sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EM-Hauptrunde heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr das Spiel zwischen Deutschland und Schweden im ausführlichen Liveticker von SPOX erleben. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spektakels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

