Handball EM heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Heute wird bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei die Vorrunde abgeschlossen. Am 3. Spieltag trifft das DHB-Team auf Polen. Wer zudem ebenfalls noch im Einsatz ist und wie Ihr diese Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball EM heute live: Spiele, Zeitplan

Die noch vier übrigen Partien der Vorrunde bei der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei werden am heutigen Dienstag, den 18. Januar, absolviert. Zwei Duelle gehen um 18 Uhr los. Das DHB-Team kann in der slowakischen Hauptstadt Bratislava mit einem Sieg gegen Polen den Sack zumachen und als Gruppensieger in die Hauptrunde einziehen. Auch im Falle einer Niederlage wären die Deutschen fix in der nächsten Runde. Parallel dazu findet das Spiel zwischen den Niederlanden und Portugal statt.

Um 20.30 Uhr geht es dann weiter mit Island gegen Gastgeber Ungarn. Deutschlands Gruppengegner Belarus und Österreich schließen ebenfalls zeitgleich die Vorrunde ab.

Handball EM: Die heutigen Spiele des 3. Vorrundenspieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Übertragung Di., 18. Januar 18.00 Uhr Niederlande Portugal Sportdeutschland.tv Di., 18. Januar 18.00 Uhr Polen Deutschland ZDF (Free-TV + Livestream), Sportdeutschland.tv Di., 18. Januar 20.30 Uhr Island Ungarn Sportdeutschland.tv Di., 18. Januar 20.30 Uhr Belarus Österreich Eurosport/DAZN (Free-TV + Livestream), ZDF (Livestream), Sportdeutschland.tv

Handball EM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die letzten Spiele der EM-Vorrunde laufen heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

Handball EM heute live: Übertragung im TV

Deutschland spielt heute. Bedeutet also, dass wieder ein öffentlich-rechtlicher Sender die Begegnung im Free-TV anbietet. Dieses Mal ist es das ZDF, das um 17.45 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt. In Bratislava ist dafür folgendes Team im Einsatz:

Moderator: Yorck Polus

Kommentatoren: Christoph Hamm und Markus Baur

Christoph Hamm und Markus Baur Experte: Sören Christophersen

Zwar nicht im ZDF, dafür aber bei Eurosport wird das Spiel Belarus vs. Österreich gezeigt. Somit ist es das zweite Duell, das im Free-TV übertragen wird, da es bei Eurosport 1 läuft.

Handball EM heute live: Übertragung im Livestream

Die beiden Matches, die im Free-TV zu sehen sind, laufen parallel auch im Livestream. Deutschland vs. Polen, aber auch Belarus vs. Österreich könnt Ihr in der ZDF-Mediathek gratis abrufen. Belarus vs. Österreich ist zudem auch im Eurosport-Player im Livestream zu sehen.

DAZN bietet die Spiele, die Eurosport überträgt, ebenfalls an. Das heißt also, dass DAZN-Kunden heute Belarus gegen Österreich ebenfalls live verfolgen können. Grund: die Kooperation, die DAZN mit Eurosport eingegangen ist.

Für 14,99 Euro pro Monat kann DAZN abonniert werden. Darüber hinaus wird ein Jahresabo, das 149,99 Euro kostet, angeboten.

Es gibt jedoch auch einen Anbieter, der alle Spiele des ganzen Turniers im Angebot hat - Sportdeutschland.tv. Für 12 Euro könnt Ihr den Turnierpass erwerben.

Handball EM heute live: Übertragung im Liveticker

Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft tickert SPOX live mit. Dies ist auch heute der Fall, wenn es gegen den Nachbarn aus dem Osten geht.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland vs. Polen.

Handball EM: Deutschlands Gruppe D vor dem letzten Spieltag