Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei stehen heute drei Spiele des dritten Hauptrundenspieltags an. Unter den sechs Teams ist auch die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Wer gegen wen antritt und wie Ihr alle Spiele live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan

Am heutigen Sonntag, den 23. Januar, werden im Rahmen der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei drei Partien absolviert. Dabei sind alle sechs Teams der Gruppe II zum dritten Mal in der Hauptrunde im Einsatz, die Duelle finden allesamt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt.

Den Spieltag eröffnen um 15.30 Uhr Polen und Russland, ehe die deutsche Nationalmannschaft um 18 Uhr gegen Schweden den ersten Sieg in der Hauptrunde anvisiert. Danach, um 20.30 Uhr, treffen mit Spanien und Norwegen die beiden Top-Teams der Gruppe aufeinander.

Das DHB-Team braucht nach zwei Niederlagen gegen Spanien und Norwegen heute unbedingt einen Sieg, um noch Chancen auf das Halbfinale zu haben. Aufgrund des Sieges gegen Polen in der Vorrunde konnten die Deutschen immerhin zwei Punkte in die Hauptrunde mitnehmen.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Sonntag, 23. Januar 2022 15.30 Uhr Polen Russland Sonntag, 23. Januar 2022 18.00 Uhr Deutschland Schweden Sonntag, 23. Januar 2022 20.30 Uhr Spanien Norwegen

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Den Handball-Spieltag übertragen heute gleich mehrere Anbieter. Sowohl im Free-TV als auch im Livestream werden die Partien übertragen.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV

Nachdem alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bislang im Free-TV übertragen wurden, ist dies auch heute der Fall. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind im Laufe des Turniers für die Spiele der Deutschen zuständig. Die Übertragung des Spiels gegen Schweden übernimmt heute die ARD. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 17.45 Uhr, in Bratislava wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Deutschland vs. Schweden ist nicht das einzige Spiel, das heute im Free-TV übertragen wird. Auch Spanien gegen Norwegen ist frei empfangbar - jedoch nicht in der ARD, sondern auf Eurosport. Bei Eurosport 1 geht die Übertragung um 20.20 Uhr los.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Livestream

Die ARD und Eurosport bieten die Partien, die sie im Free-TV zeigen, auch im Livestream an. Bei Sportschau.de findet Ihr Deutschland gegen Schweden kostenlos abrufbereit. Zu Spanien gegen Norwegen hat Eurosport einen kostenpflichtigen Livestream parat. Dieser ist Teil des Eurosport-Players, für den 6,99 Euro je Monat anfallen.

Wer im Besitz eines DAZN-Abonnements ist, hat die Möglichkeit, auf der DAZN-Plattform Eurosport 1 und Eurosport 2 zu öffnen und somit auch Norwegen gegen Spanien live zu verfolgen. Überhaupt möglich ist dies, da die beiden Sportanbieter eine Kooperation eingegangen sind.

Für DAZN-Kunden fallen somit die monatlichen Kosten, die für den Eurosport-Player benötigt werden, weg. Für DAZN selbst müsst Ihr jedoch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr zahlen. Mit dem Abo schaltet Ihr damit eine Menge weiterer Sportarten frei. Darunter Fußball, US-Sport, Motorsport, Radsport, Tennis, Darts, MMA oder Boxen.

Wer auf alle Spiele des Turniers Zugriff haben möchte, dann ist Sportdeutschland.tv die passende Lösung dafür. Der Streamingdienst bietet für 12 Euro das komplette Turnier an.

Handball EM: Die Tabelle der Hauptrundengruppe II vor den Sonntagsspielen