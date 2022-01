Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Handball EM heute auf Schweden. Das dritte Spiel in der Hauptrunde gibt es hier im Liveticker.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht mit nur zwei Punkten nach drei Spielen auf dem vierten Platz der Gruppe II. Mit einem Sieg würden die Deutschen allerdings mit Schweden gleichziehen und hätte den direkten Vergleich auf seiner Seite. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Handball EM: Deutschland vs. Schweden heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: "Die Geschichte wirkt ein bisschen verrückt, aber wir können sie nicht wegdiskutieren", ergänzte Kromer, betonte aber: "Wir müssen das zur Kenntnis nehmen und haben Stand jetzt eine Mannschaft, die noch immer schlagkräftig ist. Wir werden momentan keine Spieler nachnominieren."

Vor Beginn: Der DHB musste am Samstag bereits seine Coronafälle 12 und 13 seit Beginn des Turniers melden, als Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert positiv getestet wurden. "Wir hatten nach vier Testungen ohne positive Befunde die Hoffnung, dass jetzt keine neuen Fälle dazukommen und wir nur noch sportlich bewerten müssen, wer in den Kader rutscht", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Deutschland vs. Schweden bei der Handball EM! Das Spiel beginnt um 18 Uhr in der Ondrej Nepela Area in Bratislava.

Handball EM: Deutschland vs. Schweden heute im TV und Livestream

ARD zeigt Deutschland vs. Schweden bei der Handball EM heute live und exklusiv in voller Länge im Free-TV. Die Berichterstattung beginnt dort um 17.45 Uhr mit Kommentator Florian Naß und dem ehemaligen Nationalspieler Dominik Klein.

Die Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders kann auch im kostenlosen Livestream der Sportschau empfangen werden.

Handball: Die Tabelle in Gruppe II vor Deutschland vs. Schweden