DHB-Team: Zeitplan der Hauptrunde bei der Handball EM 2022 - Spiele, Gegner, Übertragung im TV und Livestream

Wie erwartet hat es die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die Hauptrunde der Europameisterschaft geschafft. Hier erfahrt Ihr, wie das Turnier für das DHB-Team weitergeht. Wir liefern Infos zum Zeitplan der Hauptrunde, zu den Spielen, Gegner und zur Übertragung im TV und Livestream.

Bereits vor dem dritten und letzten Vorrundenspiel gegen Polen am heutigen Dienstag, den 18. Januar, war bekannt, dass das deutsche Handball-Nationalteam einen Platz in der Hinrunde sicher hat. Zu klären gab es nur noch, ob das DHB-Team Punkte mitnimmt oder nicht. Nach dem heutigen 30:23-Sieg steht fest, dass das Team von Bundestrainer Alfred Gislason die Hauptrunde mit zwei Punkten startet.

Wie geht das Turnier nun weiter? Was steht den Deutschen bevor? Dies beantworten wir Euch im folgenden Absatz.

DHB-Team: Zeitplan der Hauptrunde bei der Handball EM 2022 - Spiele, Gegner

Nach der Vorrunde steht nun die bereits erwähnte Hauptrunde an. Ähnlich wie in der Vorrunde gibt es auch in der Hauptrunde Gruppen. Nachdem es aus den sechs Gruppen in der Vorrunde jeweils zwei Mannschaften in die Hauptrunde schaffen, nehmen insgesamt zwölf Nationen in der Hauptrunde teil. Diese zwölf Mannschaften werden in zwei Sechser-Gruppen aufgeteilt. Deutschlands Gegner in der Gruppe II sind Polen, Europameister Spanien, Russland, Norwegen und Schweden.

Anstelle eines erneuten Duells mit Polen wird in der Hauptrunde das Ergebnis aus dem direkten Duell übernommen. Deswegen beginnen manche Mannschaften die Hauptrunde mit zwei Punkten, andere starten punktlos. Deutschland ist am 20. Januar gegen Spanien zum ersten Mal in der Hauptrunde im Einsatz. Ebenfalls gespielt wird am 21., 23. und am 25. Januar. Alle Spiele werden in Bratislava (Slowakei) bestritten. Die Spiele der Gruppe I finden in Budapest (Ungarn) statt.

DHB-Team: Der Spielplan der Gruppe II

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort 20. Januar Deutschland Spanien Bratislava 20. Januar Polen Norwegen Bratislava 20. Januar Russland Schweden Bratislava 21. Januar Polen Schweden Bratislava 21. Januar Deutschland Norwegen Bratislava 21. Januar Russland Spanien Bratislava 23. Januar Spanien Norwegen Bratislava 23. Januar Polen Russland Bratislava 23. Januar Deutschland Schweden Bratislava 25. Januar Schweden Norwegen Bratislava 25. Januar Polen Spanien Bratislava 25. Januar Deutschland Russland Bratislava

DHB-Team: Zeitplan der Hauptrunde bei der Handball EM 2022 - Übertragung im TV und Livestream

Weiterhin übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die vier Spiele teilen sie sich auf - also übernimmt jeder Sender jeweils zwei Partien. Ihr könnt Deutschland also zu hundert Prozent im Free-TV und im kostenlosen Livestream (ZDF-Mediathek, Sportschau-Livestream) verfolgen.

Die Spiele des DHB-Teams, aber auch alle anderen bietet Sportdeutschland.tv im Livestream an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Für den Turnierpass fallen 12 Euro an.

© getty Deutschland gewann sein drittes Gruppenspiel souverän gegen Polen mit 30:23.

Auch Eurosport ist für die Übertragung mehrerer - insgesamt 18 - Matches im Free-TV zuständig. Im Eurosport-Angebot sind jedoch keine Spiele der deutschen Mannschaft enthalten. Alle Begegnungen, die bei Eurosport 1 laufen, zeigt auch DAZN. Der Grund dafür ist die Kooperation mit Eurosport.

Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und auch andere Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Kampfsport, Wrestling, US-Sport und noch mehr im Livestream verfolgen.

DHB-Team: Die Gruppe D in der Übersicht