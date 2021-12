Handball: Wann und wo findet die EM statt?

Im Januar 2022 findet die Handball-Europameisterschaft der Männer statt. Wir zeigen Euch, wo und wann bei den europäischen Titelkämpfen gespielt wird.

Der Januar hält gleich einige Highlights des Sportjahres 2022 bereit. Ein Höhepunkt im ersten Monat des neuen Jahres ist die Handball-Europameisterschaft der Männer.

Bei dieser ist auch die deutsche Nationalmannschaft dabei. Dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason gelang im vergangenen Jahr souverän die Qualifikation zur EM 2022.

Handball: Wann findet die EM statt?

Die Spiele der Handball-Europameisterschaft 2022 finden von Donnerstag, 13. Januar, bis Sonntag, 30. Januar statt. Vom 13. bis 18. Januar wird die Vorrunde absolviert, ehe es dann vom 20. bis 26. Januar mit der Hauptrunde weitergeht. Weiter geht es am 28. Januar mit den beiden Halbfinalspielen und dem Spiel um Platz 5, abgeschlossen wird die EM am 30. Januar mit dem Spiel um Platz 3 und dem Finale.

In der Vorrunde spielen die 24 teilnehmenden Nationalteams in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften um den Einzug in die Hauptrunde. Diese erreichen die jeweils erst- und zweitplatzierten der sechs Gruppen. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe D auf Belarus (14. Januar, 18 Uhr), Österreich (16. Januar, 18 Uhr) und Polen (18. Januar). Sollte Deutschland in die Hauptrunde der besten zwölf Mannschaften einziehen, finden die Spiele je nach der Platzierung des DHB-Teams in der Vorrunde statt.

© getty Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason absolviert seine Vorrundenspiele in Bratislava.

Handball EM 2022: Die wichtigsten Termine im Überblick

Runde Datum Vorrunde 13. - 18. Januar Hauptrunde 20. - 26. Januar Spiel um Platz 5 28. Januar Halbfinale 28. Januar Spiel um Platz 3 30. Januar Finale 30. Januar

Handball: Wo findet die EM statt?

2018 vergab die Europäische Handballföderation (EHF) die Europameisterschaft 2022 an Ungarn und die die Slowakei. Deren Bewerbung setzte sich gegen die Bewerbung von Spanien, Frankreich und Belgien statt.

Spielorte in Ungarn sind Budapest, Szeged und Debrecen, in der Slowakei wird in Bratislava und Kosice gespielt. Die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft werden alle in Bratislava gespielt. Dort werden zusätzlich auch die Spiele der Gruppe E stattfinden, an den vier weiteren EM-Orten ist jeweils eine Vorrundengruppe beheimatet.

In der Hauptrunde wird nur noch in Budapest und Bratislava gespielt, die komplette K.o.-Runde steigt in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Handball EM 2022: Die Gruppen und die Austragungsorte im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Slowenien Portugal Kroatien Deutschland Spanien Norwegen Dänemark Ungarn Serbien Österreich Schweden Russland Nordmazedonien Island Frankreich Belarus Tschechien Slowakei Montenegro Niederlande Ukraine Polen Bosnien & Herzegowina Litauen Austragungsort: Debrecen Austragungsort: Budapest Austragungsort: Szeged Austragungsort: Bratislava Austragungsort: Bratislava Austragungsort: Kosice

Handball EM 2022: Der deutsche Kader

Bundestrainer Alfred Gislason nominierte 19 Spieler für die EM 2022. Nach Absagen einiger Spieler berief der Isländer neun Turnier-Debütanten in seinen Kader, dem mit Torhüter Andreas Wolff, den Rückraumspielern Julius Kühn, Kai Häfner und Simon Ernst sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher noch fünf Akteure angehören, die mit der DHB-Auswahl den EM-Titel 2016 gewonnen haben.

Handball EM 2022: Der Kader des DHB-Teams in der Übersicht

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar) Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg) Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach) Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen) Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo)

Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo) Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)

Handball: Die Europameister und Finalisten der vergangenen Jahre