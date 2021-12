Bald startet das DHB-Team in die Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei. Den Spielplan inklusive der Gegner der deutschen Mannschaft in Gruppe D sowie weitere Infos zum Turnier bekommt Ihr hier.

Handball EM 2022: Termine, Infos

Lange ist es nicht mehr hin bis zum ersten Handball-Highlight des Jahres 2022. Vom 13. bis 30. Januar findet in Ungarn und der Slowakei die Europameisterschaft 2022 statt.

Zu den 24 teilnehmenden Nationen gehört auch Deutschland. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason qualifizierte sich souverän für die europäischen Titelkämpfe. In der Vorrunde sind die 24 Nationalteams in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt.

Eröffnet wird die EM 2022 am 13. Januar mit den ersten Vorrundenspielen, das Finale steigt am 30. Januar in Budapest. Weitere Spielorte sind Veszprem, Szeged, Debrecen (alle Ungarn), Bratislava und Kosice (beide Slowakei).

Handball EM 2021: Die wichtigsten Termine im Überblick

Runde Datum Vorrunde 13. - 18. Januar Hauptrunde 20. - 26. Januar Spiel um Platz 5 28. Januar Halbfinale 28. Januar Spiel um Platz 3 30. Januar Finale 30. Januar

Deutschland bei der Handball EM: Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner

Deutschland trifft in der Vorrunden-Gruppe D auf Österreich, Polen und Belarus. Alle Spiele der Gruppe D finden in der Slowakei, genauer in Bratislava, statt. Gespielt wird in der 12.500 Zuschauer fassenden Halle Zimný štadión Ondreja Nepelu (dt.: Winter-Stadion Ondrej Nepela).

Das DHB-Team startet am 14. Januar gegen Belarus in die EM 2022, anschließend steht alle zwei Tage ein Vorrundenspiel auf dem Programm.

Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaf im Überblick:

14. Januar 2021 : Deutschland - Belarus (18 Uhr)

: Deutschland - Belarus (18 Uhr) 16. Januar 2021 : Deutschland Österreich (18 Uhr)

: Deutschland Österreich (18 Uhr) 18. Januar 2021: Deutschland - Polen (18 Uhr)

Erstes Ziel von Deutschland muss es sein, die Gruppe als Erster oder Zweiter abzuschließen. Dann geht es ab dem 20. Januar in einer von zwei Hauptrundengruppen zu je sechs Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale.

Sollte Deutschland die Hauptrunde erreichen, ginge es in der Gruppe II gegen die jeweils Erst- und Zweitplatzieren der Vorrundengruppen E und F. In diesen spielen unter anderem so starke Nationen wie Spanien, Schweden und Norwegen. Wie bei Handball-Großereignissen üblich, werden die gegen Gegner aus der eigenen Vorrundengruppe gewonnenen Punkte in die Hauptrunde mitgenommen. Die beiden Ersten der beiden Hauptrundengruppen sind für das Halbfinale qualifiziert.

© getty Alfred Gislason ist seit 2020 Handball-Bundestrainer.

Deutschland bei der Handball EM: Der Kader

Bundestrainer Gislason berief neun Turnier-Debütanten in den deutschen EM-Kader. Damit reagierte der Isländer auf die vielen Absagen in den vergangenen Wochen. Angeführt wird das 19-köpfige Aufgebot beim Saisonhöhepunkt erstmals von Neu-Kapitän Johannes Golla. Mit Torhüter Andreas Wolff, den Rückraumspielern Julius Kühn, Kai Häfner und Simon Ernst sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher sind noch fünf Akteure dabei, die mit der DHB-Auswahl den EM-Titel 2016 gewonnen haben.

Deutschland bei der Handball EM: Der Kader nach Positionen im Überblick

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar) Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg) Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach) Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M'Bengue (FC Porto/POR), Christoph Steinert (HC Erlangen) Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo)

Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo) Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)

Handball: Die Europameister und Finalisten der vergangenen Jahre

Deutschland konnte sich zuletzt bei der EM 2016 den Titel sichern. Titelverteidiger in diesem Jahr ist Spanien.