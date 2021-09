Handball: Kiel startet mit Sieg in die Champions League

Rekordmeister THW Kiel ist mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Beim letztjährigen Viertelfinalisten Meschkow Brest aus Belarus setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in ihrem Auftaktspiel in Gruppe A mit 33:30 (18:15) durch.

Überragender Werfer der Norddeutschen war der schwedische Rechtsaußen Niclas Ekberg mit elf Toren. Kiel ging früh mit 3:2 in Führung und gab diesen Vorteil im Spielverlauf nicht mehr ab, phasenweise führte der THW mit sechs Treffern.

"Schon das Final Four in Köln zu erreichen, ist wie ein Bundesliga-Titel", hatte Jicha im Vorfeld der neuen Saison in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Viermal, zuletzt 2020, hatte sich der THW die kontinentale Krone aufgesetzt. In der abgelaufenen Saison war im Viertelfinale Endstation.

Flensburg muss gegen Barcelona ran

Der zweite deutsche Vertreter SG Flensburg-Handewitt, am Sonntag Gegner des THW im Spitzenduell der Bundesliga, spielt in Gruppe B und ist am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) gleich gegen Titelverteidiger FC Barcelona gefordert.

Weitere Hochkaräter in dieser Staffel sind Paris St. Germain, Telekom Veszprem und Vive Kielce, das Team von Nationaltorhüter Andreas Wolff. Die beiden besten Teams jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale.