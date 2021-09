In der Handball-Bundesliga kommt es am 3. Spieltag zum Klassiker zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Topspiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Handball, THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt: Datum Zeit, Beginn, Infos

Klassiker, Nord-Derby, Topspiel - all diese Bezeichnungen sind treffend für das ewig junge Duell in der Handball-Bundesliga zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. In der noch jungen Saison 2021/22 findet das erste Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre bereits am 3. Spieltag statt. Am Sonntag, 19. September, empfängt der THW die SG. Spielbeginn in der Wunderino Arena in Kiel ist um 13.40 Uhr. Bis zu 9000 Zuschauer sind für die Partie zugelassen.

Meister Kiel gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt - dieses Duell steht am Wochenende im Mittelpunkt des Handball-Interesses in Deutschland. Beide Teams waren im Verlauf dieser Woche schon in der Champions League im Einsatz. Kiel gewann am vergangenen Mittwoch bei Meschkow Brest, während sich Flensburg-Handewitt einen Tag später Titelverteidiger FC Barcelona geschlagen geben musste.

In der bisherigen Bundesliga-Saison gewann Kiel die ersten beiden Spiele, die SG Flensburg-Handewitt steht bei 3:1 Punkten nach einem überraschenden Unentschieden gegen Erlangen am 2. Spieltag.

Jetzt sind beide Teams heiß auf das direkte Aufeinandertreffen. Die Informationen zur Übertragung im Free-TV und Livestream liefern wir Euch im Folgenden.

Handball live: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt im Free-TV und Livestream sehen

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wird von zwei Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. In den kommenden Abschnitten zeigen wir Euch detailliert, wo und wie Ihr das Spiel am Sonntag live verfolgen könnt.

Handball live: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt im Free-TV sehen

Speziell in Norddeutschland ist Handball sehr populär. Kein Wunder also, dass Kiel vs. Flensburg-Handewitt vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) live im Free-TV übertragen wird.

Im Rahmen der Sendung "Sportclub live" beginnt die Übertragung des 105. Landesderbys mit Moderator Peter Carstens und Kommentator Hendrik Deichmann um 13.30 Uhr.

Handball live: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt im Pay-TV sehen

Die zweite Option sich das Spitzenspiel am Sonntag anzusehen, bietet Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt auch in dieser Saison alle Spiele der Handball-Bundesliga live.

Auf Sky Sport 2 beginnt die Übertragung von Kiel vs. Flensburg-Handewitt bereits um 13 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Jens Westen

Jens Westen Kommentator: Karsten Petrzika

Karsten Petrzika Experte: Stefan Kretzschmar

Handball live: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt im Livestream sehen

Der NDR bietet parallel zu seiner Live-Übertragung im TV auch eine kostenlosen Livestream an.

Sky-Kunden können sich das Spiel mit der App SkyGo im Livestream auf dem Endgerät ihrer Wahl ansehen, alle anderen Handball-Interessierten können sich ein kostenpflichtigen Sky Ticket buchen und dann dort das Spiel bei Sky im Livestream verfolgen.

Handball: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt im Liveticker

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX seid Ihr immer beim Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt immer auf dem aktuellen Stand. Er ist die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel heute nicht live im TV oder Livestream ansehen können.

Hier geht's zum Liveticker THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt.

