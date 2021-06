Wer zeigt / überträgt das Handball Champions League Final Four im TV und Livestream?

In der Handball Champions League wird es immer spannender. Das Final Four, also das Halbfinale, steht bevor. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Finalspiele im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Handball Champions League: Wann findet das Final Four statt?

Die Handball-Champions-League-Saison geht in den Endspurt. Nur noch vier Teams sind übrig. Paris Saint-Germain, Aalborg Handbold, der FC Barcelona und HBC Nantes spielen ab kommendem Samstag, den 12. Juni, im Final Four um den Titel.

Los geht es um 15.15 Uhr mit der Partie zwischen Paris Saint-Germain, das im Viertelfinale den Champions-League-Sieger der vergangenen Saison, THW Kiel, eliminierte, und Flensburg-Bezwinger Aalborg Handbol.

Danach, um 18 Uhr, geht das Duell FC Barcelona gegen HBC Nantes los. Am Folgetag, 13. Juni, wird zwischen den Halbfinalverlierern das Spiel um Platz 3 ausgetragen, ehe später im Finale der Champions-League-Sieger ermittelt wird.

Alles Partien des Final Four werden in der Kölner Lanxess Arena bestritten.

Runde Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale 12. Juni 2021 15.15 Uhr Paris Saint-Germain Aalborg Handbold Halbfinale 12. Juni 2021 18 Uhr FC Barcelona HBC Nantes Spiel um Platz 3 13. Juni 2021 15.15 Uhr Finale 13. Juni 2021 18 Uhr

© getty Der Sieger der vergangenen Champions-League-Saison THW Kiel verlor im Viertelfinale gegen PSG.

Wer zeigt / überträgt Handball Champions League Final Four im TV und Livestream?

Ihr wollt die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei und das Endspiel live und in voller Länge verfolgen? Dann ist DAZN der perfekte Anbieter für Euch. Der Streamingdienst zeigt nämlich jedes einzelne Spiel des Final Fours im Livestream. Die Übertragungen starten dabei jeweils wenige Augenblicke vor Anwurf. Kommentator Gari Paubandt und Experte Piet Krebs begleiten Euch durch jede Partie.

Sportfans kommen dank DAZN in den Genuss von zahlreichen Sportarten. Fußballfans etwa haben die Möglichkeit, in der kommenden Saison Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division zu sehen. Auch für die Königsklasse besitzt "das Netflix des Sports" die Übertragungsrechte.

Außerdem seht Ihr auch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Radsport, Tennis, Darts, Wintersport, Motorsport, Kampfsport (MMA, Boxen), Rugby und Wrestling.

Aktuell kostet das DAZN-Abonnement noch 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr. Ab dem 6. Juli wird sich das jedoch ändern. Neu-Kunden zahlen dann für das Monatsabo einen Preis in Höhe von 14,99 Euro, das Jahresabo wird für 149,99 Euro erwerbbar sein. Für Bestandskunden greift diese Preisänderung erst einen Monat später, also ab dem 6. August.

Neu-Kunden können trotzdem das Angebot einen Monat lang testen, bevor Kosten für DAZN anfallen.

Handball Champions League im Liveticker

Alle Spiele beim Final Four werden zudem für alle, die kein DAZN-Abo haben, bei SPOX live getickert. Ihr verpasst dadurch garantiert nichts.

