In der Handball Champions League geht es heute so richtig zur Sache. Vier Teams kämpfen im Final Four um zwei Finaltickets. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Halbfinalspiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Jetzt DAZN holen und damit gratis das Final Four heute im Livestream schauen!

Am heutigen Samstag (12. Juni) startet in der Handball Champions League das Final Four mit den beiden Halbfinalspielen Paris Saint-Germain gegen Aalborg Handbold und FC Barcelona gegen HBC Nantes.

Die deutschen Teams THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind nicht mehr im Turnier - für beide war im Viertelfinale Schluss. Ganz so ohne deutschen Einfluss ist das Final Four jedoch nicht. Die Partien werden nämlich allesamt in Köln in der Lanxess Arena gespielt.

Das erste Halbfinale bestreiten ab 15.15 Uhr Paris Saint-Germain und Aalborg Handbold. Danach (um 18 Uhr) steigt das zweite zwischen dem FC Barcelona und HBC Nantes.

Handball Champions League Final Four: Die Partien im Überblick

Runde Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale 12. Juni 2021 15.15 Uhr Paris Saint-Germain Aalborg Handbold Halbfinale 12. Juni 2021 18 Uhr FC Barcelona HBC Nantes Spiel um Platz 3 13. Juni 2021 15.15 Uhr Finale 13. Juni 2021 18 Uhr

© getty Der FC Barcelona trifft heute auf HBC Nantes.

Handball Champions League Final Four: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das Final Four besitzt DAZN. Um die Halbfinalspiele heute (und das Finale morgen) live und in voller Länge zu verfolgen, benötigt Ihr also einen Zugang zum Streamingdienst. Kurz vor Anwurf startet dabei jeweils die Übertragung der Partie. Bei beiden Duellen sind Kommentator Gari Paubandt und Experte Piet Krebs im Einsatz.

Neben Handball-Partien ist DAZN auch für haufenweise andere Sportarten verantwortlich. Falls Ihr Fußball-Fans seid, könnt Ihr Euch in der kommenden Saison unter anderem auf Übertragungen von Spielen aus der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division oder Champions League freuen.

Doch Fußball ist bei weitem nicht alles, was das "Netflix des Sports" anbietet. Auch Darts, Tennis, US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Wrestling, MMA, Boxen, Rugby, Motorsport und Radsport gibt es auf der Plattform zu sehen.

Dafür benötigt Ihr ein Abonnement, das aktuell noch 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kostet. Ab dem 6. Juli verändert sich der Preis - 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr werden dann nämlich fällig. Wer bereits über ein DAZN-Abo verfügt, muss erst ab dem 6. August mehr zahlen.

Unabhängig vom Preis bietet DAZN weiterhin die Möglichkeit an, das Angebot vor der ersten Zahlung 30 Tage lang zu testen.

Handball Champions League im Liveticker

Auch bei SPOX seid Ihr an der richtigen Adresse, wenn Ihr das Final Four live verfolgen möchtet. In Form von Livetickern werdet Ihr im Minutentakt über das Spielgeschehen informiert.