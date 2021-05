Handball, Final Four: Aalborg Handbold gegen Paris St. Germain, FC Barcelona gegen HBC Nantes

Der dänische Handball-Meister Aalborg Handbold und Paris St. Germain sowie der FC Barcelona und HBC Nantes aus Frankreich ermitteln die beiden Finalisten für das Final Four der Champions League am 12. und 13. Juni in Köln. Das ergab die Halbfinal-Auslosung am Dienstag in Wien.

Das Final Four findet in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. Titelverteidiger THW Kiel war im Viertelfinale an Paris um Superstar Mikkel Hansen gescheitert. Die SG Flensburg-Handewitt schied gegen Aalborg aus.

Die Kieler hatten sich erst im Dezember zum vierten Mal die europäische Handball-Krone aufgesetzt.