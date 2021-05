Handball Champions League heute live: THW Kiel vs. PSG heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel bestreitet heute in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Handball, Champions League Viertelfinale - THW Kiel vs. PSG: Termin, Ort, Infos

In der Champions League der Handballer geht es ans Eingemachte! In dieser und in der nächsten Woche finden die Viertelfinalspiele statt. Los geht es am heutigen Mittwoch unter anderem mit der Partie von Titelverteidiger THW Kiel gegen Paris saint-Germain. Das Viertelfinal-Hinspiel beginnt um 20.45 Uhr in der Wunderino Arena.

Der THW steht heute und am nächsten Mittwoch vor einer schweren Aufgabe. Niemand geringeres als das französische Spitzenteam von Paris Saint-Germain steht dem THW zur erneuten Final-Four-Qualifikation im Wege, Der Kader von PSG ist gespickt mit Topspielern wie dem dänischen Superstar Mikkel Hansen, Shootingstar Dylan Nahi und Kreisläufer Henrik Toft Hansen. Nicht zum Einsatz kommen kann der am Kreuzband operierte Nikola Karabatic.

Doch auch auf Kieler Seite droht ein Star auszufallen. Ausnahmespielers Sander Sagosen kämpft seit einigen Tagen mit einem fiebrigen Infekt. Kiel hatte in der Handball Bundesliga zuletzt die Tabellenspitze vom Nordrivalen Flensburg zurückerobert - und peilt nun den erneuten Trip nach Köln an.

© getty Der THW Kiel muss heute wohl auf den erkrankten Sander Sagosen verzichten.

Handball, Champions League: Viertelfinale im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel HC Meshkov Brest FC Barcelona 12. Mai, 18.45 Uhr 20. Mai, 20.45 Uhr THW Kiel Paris Saint-Germain 12. Mai, 20.45 Uhr 19. Mai, 18.45 Uhr Aalborg Handbold SG Flensburg-Handewitt 13. Mai, 18.45 Uhr 19. Mai, 20.45 Uhr HBC Nantes Telekom Veszprém HC 13. Mai, 20.45 Uhr 20. Mai, 18.45 Uhr

Handball Champions League: THW Kiel - PSG heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem THW Kiel und Paris Saint-Germain wird nicht im Free-TV live übertragen.

Stattdessen könnt Ihr die Partie beim Streamingdienst DAZN sehen. Kurz vor dem Anwurf melden sich Kommentator Gari Paubandt und Experte ist Piet Krebs.

Handball Champions League: THW Kiel - PSG heute im Liveticker

SPOX bietet zum Viertelfinal-Hinspiel des THW Kiel in der Champions League einen ausführlichen Liveticker an. Schaut rein, und verpasst keine Aktion des sicher spannenden Spieles!

THW Kiel: Die bisherigen Spiele in der Champions League