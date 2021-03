Handball heute live: Qualifikationsturnier für Olympia im TV und Livestream sehen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt in Berlin um ein Ticket zu den Olympischen Spielen. SPOX zeigt Euch, wo ihr das Qualifikationsturnier live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Qualifikationsturnier für Olympia: Termin, Ort, Infos

Jetzt wird es wieder ernst für die deutsche Handball-Nationalmannschaft! Von heute bis Sonntag, 12. bis 14. März, spielt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in der Berliner Max-Schmeling-Halle bei einem von insgesamt drei Qualifikationsturnieren um ein Ticket für die Qlympischen Spiele in diesem Jahr in Tokio. Die drei Gegner haben es in sich: Vize-Weltmeister Schweden, Slowenien und Algerien.

Am ersten Turniertag trifft Deutschland auf Schweden. Anwurf ist um 15.15 Uhr. Ab 17.45 Uhr treffen Algerien und Slowenien im zweiten Spiel des Tages aufeinander.

Deutschland muss im ersten Spiel nach der verpatzen Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten, wie auch für das gesamte Olympia-Qualifikationsturnier, auf den verletzten Paul Drux verzichten. Dennoch ist man im deutschen Lager optimistisch, sich einen der zwei verfügbaren Startplätze für Olympia zu sichern. "Ich glaube, wir gelten als Favorit", sagte beispielsweise Fabian Wiede selbstbewusst.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Der Spielplan im Überblick

Termin Nation 1 Nation 2 Fr., 12. März, 15.15 Uhr Deutschland Schweden Fr., 12. März, 17.45 Uhr Algerien Slowenien Sa., 13. März, 15.35 Uhr Deutschland Slowenien Sa., 13. März, 18 Uhr Schweden Algerien So., 14. März, 15.45 Uhr Algerien Deutschland So., 14. März, 18.15 Uhr Schweden Slowenien

Qualifikationsturnier für Olympia heute live im TV und Livestream

Der erste Auftritt des DHB-Teams gegen Schweden wird live im Free-TV von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt um 15.10 Uhr. Moderator ist Alexander Bommes, ihm zur Seite steht Experte Dominik Klein. Kommentiert wird das Spiel dann von Florian Naß.

Die ARD bietet zudem über sportschau.de einen kostenlosen Livestream an.

Das Spiel zwischen Algerien und Slowenien ist in Deutschland nicht im TV und im Livestream zu sehen.

Qualifikationsturnier für Olympia: Der Modus

Ein guter Start gegen Schweden wäre für die deutschen Handballer enorm wichtig. Bei dem Qualifikationsturnier spielt an drei Tagen jede Mannschaft gegen jede andere. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Remis einen.

Wer die Gruppe nach den sechs Spielen auf Platz eins und zwei beendet, qualifiziert sich für Olympia.

© getty Die deutschen Handballer treffen heute auf Schweden

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Der deutsche Kader