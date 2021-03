Handball Champions League: THW Kiel - RK Zagreb heute live im TV und Livestream

Der THW Kiel tritt in der Handball-Champions-League heute gegen RK Zagreb an. Wo Ihr den 14. Spieltag der Vorrunde im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat bei DAZN und erlebe das Champions-League-Spiel des THW Kiel heute live mit

THW Kiel - RK Zagreb: Anwurf, Spielort

Die Vorrunde der Champions League im Handball ist so gut wie zu Ende. Zum Abschluss im Rahmen des 14. Spieltags wird Titelverteidiger THW Kiel von der kroatischen Mannschaft RK Zagreb herausgefordert - und zwar am heutigen Donnerstag, den 4. März.

Anwurf ist um 17 Uhr, gespielt wird in der Kieler Wunderino-Arena. Zuschauer vor Ort sind angesichts der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben nicht erlaubt.

Begegnung: THW Kiel - RK Zagreb

THW Kiel - RK Zagreb Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Datum: 4. März 2021

4. März 2021 Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Wunderino-Arena, Kiel

Wunderino-Arena, Kiel TV-Übertragung: DAZN

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Vorrunde fand übrigens am ersten Spieltag statt. Die Kieler setzten sich am 17. September vergangenen Jahres mit 31:21 gegen Zagreb durch.

Handball Champions League: Gruppe B im Überblick

In der Tabelle liegt der THW Kiel aktuell auf dem fünften Platz. Kontrahent Zagreb ist Achter, geht auch deshalb als Underdog in das Duell.

# Mannschaft Sp. S U N Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 14 14 0 0 85 28 2 KC Veszprem 14 9 2 3 51 20 3 THW Kiel 13 6 2 5 10 14 4 Aalborg Handbold 13 7 0 6 -4 14 5 HC Motor Zaporozhye 14 7 0 7 -19 14 6 HBC Nantes 14 5 2 7 10 12 7 RK Celje Pivovarna Lasko 13 3 0 10 -51 6 8 HC PPD Zagreb 13 0 0 13 -87 0

Handball Champions League: THW Kiel - RK Zagreb im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr das Rückspiel heute nicht zu sehen bekommen. In Deutschland läuft das Spiel ausschließlich bei DAZN. Bei dem Streamingdienst kommentiert Uwe Semrau das Match, Experte ist Jan Gorr.

Solltet Ihr bei DAZN bis dato noch keine Kunden gewesen sein, habt Ihr die Möglichkeit, Kiel gegen Zagreb kostenfrei zu verfolgen. DAZN bietet Neukunden nämlich an, die Plattform erst einmal 30 Tage lang gratis zu testen. Nach dem Probemonat kann es dann mit einem Monatsabo (11,99 Euro) oder einem Jahresabo (119,99 Euro) weitergehen. Das Abo-Model wird vor der Testphase gewählt.

Der Streaminganbieter hat für Euch abgesehen vom Handball live jede Menge Fußball im Programm. So kommt Ihr etwa in den Genuss der Bundesliga, der Champions League, der Europa League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1. Außerdem im Programm: US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Boxen, Motorsport, Hockey, Darts, UFC, Snooker, Wintersport und die Olympischen Spiele.

Handball Champions League: THW Kiel - RK Zagreb im Liveticker

Wenn es um das Spiel zwischen THW Kiel gegen RK Zagreb geht, könnt Ihr aber auch einfach bei SPOX vorbeischauen. Mit dem Liveticker werdet Ihr auf jeden Fall nichts Wichtiges verpassen.

THW Kiel: Die bisherigen Spiele in der Champions League