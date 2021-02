Handball-Qualifikationsturnier für Olympia im Free-TV: Alle Informationen zur Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kann sich bei einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Wir verraten Euch, wo ihr das Turnier im Free-TV sehen könnt.

Nächste Bewährungsprobe für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer: Bei einem Qualifikationsturnier geht es gegen drei andere Mannschaften um zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio.

Mit einer Qualifikation könnte das DHB-Team den schwachen Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2021 vergessen machen. In Ägypten beendeten die deutschen Handballer das Turnier auf dem zwölften Platz (schwächste Platzierung in Länderspielgeschichte).

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Ort, Datum, Gegner

Das Olympia-Qualifikationsturnier findet vom 12. bis 14. März in Berlin statt. Austragungsort ist die dortige Max-Schmeling-Halle.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason wird sich mit drei starken Gegnern messen müssen: Vize-Weltmeister Schweden, Slowenien und Algerien. Natürlich wird auch dieses Turnier Stand jetzt ohne Zuschauer in der Halle stattfinden.

Inzwischen sind die Anwurfzeiten der einzelnen Spiele bekannt. Deutschland spielt am Freitag, 12. März, um 15.15 Uhr gegen Schweden, am Samstag, 13. März, um 15.35 Uhr gegen Slowenien und am Sonntag, 14. März, um 15.45 Uhr gegen Algerien.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Der Spielplan im Überblick

Datum Nation 1 Nation 2 12.03.2021, 15.15 Uhr Deutschland Schweden 12.03.2021, 17.45 Uhr Algerien Slowenien 13.03.2021, 15.35 Uhr Deutschland Slowenien 13.03.2021, 18 Uhr Schweden Algerien 14.03.2021, 15.45 Uhr Algerien Deutschland 14.03.2021, 18.15 Uhr Schweden Slowenien

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Übertragung im Free-TV

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV live von der ARD und dem ZDF übertragen. Das erste Spiel gegen Schweden übernimmt die ARD. Übertragungsbeginn ist 15.10 Uhr. Florian Naß wird das Spiel kommentieren, Experte ist Dominik Klein.

Die Spiele am Samstag und Sonntag gegen Slowenien und Algerien werden vom ZDF im Rahmen der Übertragungen des Wintersport-Wochenendes live gezeigt.

Handball - Qualifikationsturnier für Olympia: Modus

Beim Qualifikationsturnier spielen alle vier Teams je einmal gegeneinander. Pro Sieg erhält die Siegernation zwei Punkte, bei einem Unentschieden bekommen beide Mannschaften jeweils einen Punkt. Wer die Gruppe nach den sechs Spielen auf Platz eins und zwei beendet, qualifiziert sich für Olympia.

