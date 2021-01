Handball-WM: Polen startet mit Sieg in deutsche Hauptrunden-Gruppe - Tschechien entlässt Nationaltrainer

Die polnische Handball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Ägypten mit einem Sieg in die deutsche Hauptrundengruppe I gestartet. Die Polen schoben sich durch ein 30:16 (14:9) gegen WM-Debütant Uruguay zunächst auf den zweiten Platz vor.

Am Donnerstagabend steigen Deutschland sowie die weiteren Teams der Gruppe in die nächste Turnierphase ein. Das DHB-Team trifft am Abend (20.30 Uhr/ZDF) auf Europameister Spanien.

In der Parallelgruppe II verpasste Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit Japan beim 24:28 (13:17) gegen Argentinien einen dringend benötigten Sieg. Damit hat Japan keine Chance mehr, in das Viertelfinale einzuziehen.

Die beiden Erstplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die Runde der letzten Acht.

Handball: Tschechien entlässt Nationaltrainer Kubes und Filip

Der coronabedingte Rückzug von der WM hat die tschechischen Nationaltrainer Daniel Kubes und Jan Filip ihre Jobs gekostet. Wie der tschechische Handballverband am Donnerstag mitteilte, sind die beiden früheren Bundesliga-Spieler sowie die weiteren Mitglieder des Trainerteams als Konsequenz aus den Geschehnissen vor der WM entlassen worden. Außerdem erklärten Verbandsboss Jaroslav Chvalny sowie drei weitere Präsidiumsmitglieder ihren Rücktritt.

Insgesamt 17 Personen aus dem Betreuerstab und dem tschechischen Team waren unmittelbar vor der Anreise zum Mega-Turnier in Ägypten positiv auf das Coronavirus getestet worden, Tschechien verzichtete anschließend gezwungenermaßen auf die WM-Teilnahme.

Dies habe einen "irreversiblen Schaden" für den tschechischen Handball angerichtet, kritisierte die Verbandsspitze. Sie warf dem Trainer-Duo vor, falsch auf die Corona-Situation in Tschechien reagiert zu haben und sprach von einem "inakzeptablen Versagen". Filip und Kubes, der auch Trainer des Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen ist, hatten in der Aufarbeitung der Geschehnisse die volle Verantwortung übernommen.