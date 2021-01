Handball-WM: Sloweniens Verband wirft Gastgeber Ägypten Vergiftung von Spielern vor

Der slowenische Handball-Verband hat WM-Gastgeber Ägypten in einer offiziellen Mitteilung auf der Verbandsseite vorgeworfen, einige slowenische Spieler "vergiftet" zu haben. Durch ein 25:25-Unentschieden waren die Slowenen am Sonntag mit nur neun Spielern gegen Ägypten in der Hauptrunde ausgeschieden, während der Gastgeber ins Viertelfinale einzog.

"Wir sind unzufrieden mit der unfairen Organisation des Turniers. Etwa zwölf Spieler unserer Mannschaft wurden vor dem Spiel gegen Ägypten vergiftet, während die ägyptischen Organisatoren sich nicht um den Vorfall gekümmert haben", teilte der Verband in einer Erklärung mit.

Demnach sollen in der Nacht vor dem Spiel mehrere Spieler der Slowenen eine Lebensmittelvergiftung erlitten haben. Am schlimmsten habe es Blaz Blagotinsek erwischt, der nach Angaben des Verbandes in der der Kabine vor dem Spiel kollabiert sei.

Die Behauptungen der Slowenen stießen beim Präsidenten des WM-Organisationskomitees auf Empörung. "Die Aussagen der slowenischen Seite sind völlig falsch, und es ist peinlich, diese Worte zu wiederholen", sagte Hisham Nasr der spanischen Sporttageszeitung As. Er habe gehofft, die Slowenen "würden sich für die gute Organisation und Gastfreundschaft bedanken, anstatt solche Ausreden für ihre Niederlage zu erfinden".

Beschwerden anderer Mannschaften habe Nasr außerdem keine erhalten: "Die anderen Mannschaften sind glücklich in Ägypten und alles läuft gut. Ägypten ist eines der Länder auf der Welt, das Handballmannschaften in den hochwertigsten Fünf-Sterne-Hotels unterbringt, wenn es Turniere organisiert. Ich denke, diese Hotels achten sehr auf ihren internationalen Ruf."

Handball-WM 2021: Das Abschlusszeugnis der DHB-Auswahl © getty 1/22 Das DHB-Team hat bei der WM in Ägypten lediglich Platz 12 erreicht. Wer hat enttäuscht? Mit wem kann Bundestrainer Alfred Gislason zufrieden sein? SPOX erstellt das Abschlusszeugnis. © getty 2/22 TOR - Andreas Wolff: War in den entscheidenden Spielen gegen Ungarn (13 Prozent) und Spanien (22 Prozent) ganz schwach und wurde damit den Erwartungen nicht ansatzweise gerecht. Immerhin ein versöhnlicher Abschluss gegen Polen (38 Prozent). Note: 5 © getty 3/22 Johannes Bitter: Riss auch keine Bäume komplett aus, spielte mit insgesamt 33 Paraden und 36 Prozent abgewehrter Bälle aber eine ordentliche WM. Die Nummer 2 im DHB-Kasten war letztlich die klare Nummer 1. Note: 2,5. © getty 4/22 Silvio Heinevetter: Spielte lediglich eine Halbzeit gegen Handball-Zwerg Uruguay (11 Paraden und 52 Prozent) und kam gegen Brasilien und Polen zu ganz kurzen Einsätzen. Keine Bewertung © getty 5/22 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer: Erzielte insgesamt 14 Tore, ließ allerdings viel zu viele klare Chancen aus, wie seine Gesamtquote von 65 Prozent beweist. Bitter: Sein Fehlwurf gegen Spanien nach Tempogegenstoß war ein Knackpunkt für die Pleite. Note: 5 © getty 6/22 Marcel Schiller: Zeigte abgesehen vom Polen-Spiel eine starke Leistung. Schiller erzielte 21 Tore und versenkte 12 seiner 15 Siebenmeter. Bei der Partie gegen Ungarn mit sieben Treffern bei sieben Versuchen ganz stark. Note: 2 © getty 7/22 RÜCKRAUM LINKS - Fabian Böhm: Hatte im Mittelblock teilweise gute Momente und überzeugte in dieser Rolle gegen Spanien. Offensiv allerdings mit vier Toren und einer Trefferquote von 44 Prozent äußerst harmlos. Note: 4 © getty 8/22 Julius Kühn: Ist leider nicht in der Lage, selbst Abschlusssituationen zu kreieren. Erzielte 13 Tore bei einer Trefferquote von gerade einmal 50 Prozent. Ordentlich gegen Ungarn, gegen Spanien kein Faktor. Note: 4,5 © getty 9/22 Paul Drux: Überzeugte im Rückraum meist dann, wenn er mit Weber und Häfner auf der Platte stand. Drux erzielte 9 Tore (60 Prozent) und lieferte 7 Assists. Auch in der Deckung ein wichtiger Faktor. Note: 2,5 © getty 10/22 Lukas Stutzke: Stand in keinem der fünf Spiele im 16er Kader. Keine Bewertung © getty 11/22 RÜCKRAUM MITTE - Philipp Weber: Gute Einzelaktionen, gute Anspiele, guter Denker und Lenker - Weber hat sein bislang bestes Turnier für das DHB-Team gespielt. Erzielte 17 Tore (65 Prozent) und verbuchte 10 Assists. Note: 2 © getty 12/22 Marian Michalczik: Versenkte seine beiden Würfe bei der WM, kam allerdings nur sehr sporadisch zum Einsatz und stand teilweise nicht einmal im 16er Kader. Keine Bewertung © getty 13/22 Juri Knorr: Guter WM-Einstand gegen Uruguay, gegen Spanien mit Licht und Schatten. Knorr zeigte insgesamt gute Ansätze, bezahlte an manchen Stellen aber noch Lehrgeld. Erzielte insgesamt 5 Tore (83 Prozent). Note: 3,5. © getty 14/22 RÜCKRAUM RECHTS - Kai Häfner: Zum Abschluss gegen Polen körperlich am Ende, ansonsten gut und mutig unterwegs. Erzielte 14 Tore und war mit 15 Assists in dieser Kategorie erfolgreichster deutscher Spieler. Note: 2,5 © getty 15/22 David Schmidt: Weil Häfner völlig fertig war, musste Schmidt gegen Polen ran und machte seine Sache ordentlich. Insgesamt aber in Bestbesetzung wahrscheinlich eher ein Wackelkandidat (9 Tore, 69 Prozent). Note: 4 © getty 16/22 Antonio Metzner: Stand gegen Ungarn im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Gegen Brasilien durfte er immerhin gut sechs Minuten ran. Keine Bewertung © getty 17/22 RECHTSAUSSEN - Tobias Reichmann: Verletzte sich im Auftaktspiel gegen Uruguay (3 Tore, 75 Prozent) am Knie und wurde anschließend von Patrick Groetzki ersetzt. Reichmann wurde mittlerweile in Deutschland operiert. Keine Bewertung © getty 18/22 Timo Kastening: Mit 20 Toren bester deutscher Werfer. Überzeugte vor allem mit sieben Buden gegen Spanien. Seine Quote von 67 Prozent ist allerdings für einen Außenspieler nicht besonders gut. Note: 3 © getty 19/22 Patrick Groetzki: Wurde für den verletzten Reichmann nachnominiert und versenkte gegen Ungarn kurz vor Schluss eiskalt seinen einzigen WM-Wurf zum Ausgleich - was leider nicht zum Remis reichte. Bekam ansonsten kaum Spielanteile. Keine Bewertung © getty 20/22 KREIS - Johannes Golla: Kam im Mittelblock logischerweise nicht ganz an das Niveau von Pekeler und Wiencek heran, machte seine Sache aber insgesamt wirklich ordentlich. Erzielte insgesamt 16 Tore (80 Prozent) und glänzte gegen Brasilien. Note: 2,5 © getty 21/22 Sebastian Firnhaber: "Flamme" gab alles, wirkte aber auf allerhöchstem Niveau in der Deckung immer wieder überfordert. Die bärenstarken Kreisläufer kann er nicht aufhalten, handelte sich außerdem zu viele Zeitstrafen ein. Note: 4,5 © getty 22/22 Moritz Preuss: Stand lediglich gegen Spanien im 16er Kader und dann auch für zwei Minuten auf dem Feld. Keine Bewertung

Dänemarks Henriksen liefert brisante Vergiftungs-Erklärung

Nasr hinterfragte außerdem, warum nicht die ganze Mannschaft an den Folgen der Lebensmittelvergiftungen gelitten habe, "obwohl die ganze Mannschaft zur gleichen Zeit das gleiche Essen gegessen hat".

Eine brisante Erklärung lieferte in Folge des Vorwurfs der Slowenen der dänische Sportdirektor Morten Henriksen. Dieser sagte dem dänischen Fernsehsender TV2, dass es Fotoaufnahmen davon gebe, wie die Slowenen eine Pizzalieferung von außerhalb des Hotels erhielten. Dies wäre ein Verstoß gegen die IHF-Regeln und das Hygienekonzept.

Außerdem merkte Henrikson an, dass auch in der dänischen Mannschaft Spieler unter Magenproblemen gelitten hätten. So sei beispielsweise Starspieler Mikkel Hansen in den Spielen gegen Japan und Kroatien wegen Magenschmerzen ausgefallen. Diese haben jedoch nicht an fehlender Hygiene in den Hotels gelägen, weil die Mitarbeiter dort sehr gewissenhaft arbeiteten würde.

Die Behauptung Henriksens, man habe die Lebensmittelvergiftung durch die Pizzabestellung selbst zu verschulden, wies der slowenische Verband in einer Stellungnahme ebenfalls von sich.

"Einzelne Spieler bestellten zwar eine Pizza, aber die Bestellung wurde in einem Hotelrestaurant in einer organisierten Blase in Kairo aufgegeben, da niemand, der nicht getestet worden war und daher Teil der Blase war, das Hotel betreten konnte", hieß es auf der Internetseite des Verbandes. Nun wolle man diese "unangenehmen Problemen" aber hinter sich lassen und sich auf die nächsten Herausforderungen konzentrieren.