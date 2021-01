Handball-WM - Panel: "Die WM hat das Potenzial, in einem historischen Desaster zu enden"

Hätte die Handball-WM in Ägypten abgesagt werden müssen? Was ist für die deutsche Nationalmannschaft möglich? Und worin liegt der größte Unterschied zwischen Bundestrainer Alfred Gislason und seinem Vorgänger Christian Prokop? Vor dem ersten Spiel des DHB-Teams gegen Uruguay (Fr., 18 Uhr im LIVETICKER) diskutiert Welthandballer Daniel Stephan im WM-Panel mit den SPOX-Redakteuren Florian Regelmann, Thomas Weber und Felix Götz.

1. Die WM in Ägypten hätte abgesagt werden müssen

Daniel Stephan: Ich bin eigentlich ein Freund klarer Aussagen. Bei diesem Thema weiß ich es aber selbst nicht genau. Ich glaube, dass es in dieser schwierigen Zeit der Pandemie kein Schwarz oder Weiß gibt. Es gibt gute Gründe für und gute Gründe gegen die WM. Für den deutschen Handball sind diese großen Turniere enorm wichtig, weil man sich im Fernsehen einem Millionenpublikum präsentieren kann. Andererseits ist es natürlich auch ein gutes Argument, wenn man sagt, dass es derzeit wichtigere Dinge als eine Handball-WM gibt. 32 Mannschaften in einer Blase - das ist eine schwierige Aufgabe. Wenn ich Spieler wäre und keine Familie hätte, würde ich die WM trotzdem sofort spielen. Gleichzeitig habe ich sehr großes Verständnis für die Absagen von Spielern wie Patrick Wiencek oder Hendrik Pekeler, die ihre Frauen und Kinder derzeit nicht alleine lassen möchten. Zum Glück wurde nun wenigstens auf Zuschauer verzichtet, das hätte kein gutes Bild abgegeben.

Florian Regelmann: Eindeutiges Ja. Es geht mir hier aber nicht um die Handball-WM als Einzelfall. Oder nur um den Sport. Ginge es nach mir, wären aktuell zum Beispiel auch viele Betriebe geschlossen. Alle Argumente für die Austragung einer WM wie "Muss stattfinden, damit der Handball am Leben bleibt" oder "Wir müssen mit dem Virus leben" sind für mich Unfug. Natürlich haben die großen Turniere eine immense Bedeutung für eine Sportart wie den Handball. Sich nicht wie jedes Jahr ins Schaufenster der Öffentlichkeit stellen zu können, wäre bitter gewesen. Aber, welch Überraschung, auch wenn die WM um ein Jahr verschoben worden wäre, würde am Ende des Tages weiter Handball gespielt werden. Es reicht, jeden Tag die Nachrichten zu verfolgen, um zu erkennen, dass aktuell verdammt nochmal nicht die Zeit ist, um eine Handball-WM in Ägypten mit 32 Teams aus der ganzen Welt auszutragen. Da spielt es nicht mal eine Rolle, ob das Hygienekonzept nun besonders gut oder schlecht ist. Es ist einfach nicht die Zeit dafür in einem globalen gesamtgesellschaftlichen Kontext, wenn alleine in Deutschland jeden Tag an die 1000 Menschen sterben. Dass es eine kleine Revolte der Spieler gebraucht hat, um zu verhindern, dass sogar Fans zugelassen werden, setzt dem Ganzen nur noch die Krone auf.

Power Ranking zur Handball-WM: DHB-Team als Underdog - Giganten unter sich © getty 1/33 Am Mittwoch beginnt die Handball-WM in Ägypten, die erstmals mit 32 statt bisher 24 Nationen ausgetragen wird. Wer sind die Favoriten? Wer hat Außenseiterchancen? Und welche Exoten sind dabei? SPOX macht das Power Ranking. © getty 2/33 Platz 32: DR Kongo. Dem Kongo reichte bei der Afrikameisterschaft Platz sieben für die erste WM-Teilnahme. Bekannte Namen sucht man im Kader vergeblich. Alles andere als drei Vorrundenpleiten wäre eine Sensation. © getty 3/33 Platz 31: Kapverden. Beim WM-Debütanten, DHB-Gegner und No-Name-Team gibt es mehrere Coronafälle. Gut möglich, dass auch die Afrikaner kurzfristig noch zurückziehen müssen. © getty 4/33 Platz 30: Marokko. Waren letztmals bei der WM 2007 in Deutschland mit von der Partie. Coach Bouhadioui sieht in Rückraumspieler Idir und Abwehrspezialist Adli seine Schlüsselspieler. Beide spielen in der 3. französischen Liga. © getty 5/33 Platz 29: Uruguay. Erster DHB-Gegner und ebenfalls WM-Neuling. In der Quali bezwangen die Urus immerhin Chile. Wichtige Spieler sind Kapitän Nicolas Fabra oder Maximo Cancio, der in Spaniens 2. Liga unter Vertrag steht. © getty 6/33 Platz 28: Bahrain. Hätten eigentlich von Michael Roth bei der WM trainiert werden sollen. Aufgrund der Corona-Situation legte der Ex-Nationalspieler sein Amt aber im November nieder. Ein Sieg gegen Kongo und der Einzug in die Zwischenrunde sind drin. © getty 7/33 Platz 27: Angola. Sorgten bei der WM 2019 mit einem Sieg gegen Katar für eine Sensation. "Star" der Truppe ist Spielmacher Rome Hebo, der bei der letzten WM 34 Tore erzielte. Das Spiel gegen Japan wird über den Einzug in die Zwischenrunde entscheiden. © getty 8/33 Platz 26: Chile. Setzen auch bei ihrer sechsten WM-Teilnahme in Folge auf die in Deutschland bekannten Feuchtmann-Brüder Emil, Erwin und Harald. Außerdem erneut im Kader: Marco Oneto, der in der HBL für Magdeburg und Minden aktiv war. © getty 9/33 Platz 25: Japan. Die Truppe des früheren Bundestrainers Sigurdsson macht langsam Fortschritte. Nach dem letzten Platz bei der WM 2019 reichte es bei der Asienmeisterschaft immerhin zu Rang drei. Bekannte Namen tummeln sich im Team nicht. © getty 10/33 Platz 24: Südkorea. Bei der Asienmeisterschaft 2020 belegte Südkorea Rang zwei hinter Katar. Das Team gehört sicher nicht zu den schwächsten Nationen dieser WM, hat mit Weißrussland, Russland und Slowenien allerdings eine harte Gruppe erwischt. © getty 11/33 Platz 23: Algerien. Coach Portes setzt auf ein Trio aus Spielmacher Hadj Sadok, der in Katar spielt, sowie Torhüter Ghedbane (Leon) und Rückraumspieler Abdi (Toulouse). Ein Sieg gegen Marokko und der Einzug in die Zwischenrunde sind Pflicht. © getty 12/33 Platz 22: Schweiz: Rückte kurzfristig für das coronageplagte US-Team nach und ist nach 26 Jahren wieder dabei. So erfüllt sich für HBL-Superstar Schmid doch noch ein großer Traum. Die Gruppe mit Frankreich, Norwegen und Österreich ist heftig. © getty 13/33 Platz 21: Tunesien. Zweiter bei der Afrikameisterschaft 2020, 12. bei der WM 2019 - mit Tunesien ist in der Hauptrunde zu rechnen. Torhüter Maggaiz (Bukarest) und Spielmacher Soussi (Montpellier) sollen es richten. © getty 14/33 Platz 20: Argentinien. Sind zum 13. Mal in Folge dabei und werden vom früheren Barca-Coach Cadenas trainiert. Der Südamerikameister wird von Spielmacher Simonet (Montpellier) angeführt und könnte in Gruppe D sogar Rang zwei erreichen. © getty 15/33 Platz 19: Österreich. Der Ausfall von Kiels Bilyk (Kreuzbandriss) schmälert die Chancen enorm. Die Hoffnungen ruhen auf dem Torhütergespann Bauer/Eichberger und wie immer auch auf Außenspieler Weber. Die Hauptrunde ist drin. © getty 16/33 Platz 18: Polen. Seit Rang vier bei Olympia 2016 befinden sich die Polen im Umbruch. Auch in Ägypten dürfte maximal die Zwischenrunde drin sein. Aus der HBL sind Chrapkowski (Magdeburg), Gebala (Leipzig) und Majdzinski (Bergischer HC) dabei. © getty 17/33 Platz 17: Nordmazedonien. Die Tschechen mussten wegen Coronafällen passen, Nordmazedonien rückte kurzfristig nach. Das Team hat sich vorsichtshalber bereits vorbereitet und sogar Testspiele (zwei Siege gegen Chile) absolviert. © getty 18/33 Platz 16: Brasilien. Spielten eine famose WM 2019 und wurden Neunter. Schlüsselspieler wie Abwehrkante Petrus (Barca) oder Kreisläufer Moraes (Veszprem) tragen das Trikot großer Klubs. Die Gruppe mit Spanien, Polen und Tunesien ist kompliziert. © getty 19/33 Platz 15: Katar. Der Vizeweltmeister von 2015 belegte 2019 lediglich Rang 13. Coach Rivera peilt mit einer starken Abwehr vor Keeper Saric die Rückkehr unter die besten Acht der Welt an. Im Angriff sollen es Capote und Marzo richten. © getty 20/33 Platz 14: Weißrussland. Das Team von Coach Chevtsov ist erneut ein ernstzunehmender Gegner. In der Vorbereitung überzeugte vor allem Rückraumspieler Kulesh (Kielce). Aus der HBL dabei: Padshyvalau (Minden). © getty 21/33 Platz 13: Russland. Drei enttäuschende Weltmeisterschaften und eine desaströse EM 2020 (Platz 22) liegen hinter den Russen. Geht es unter dem neuen Coach Petkovic endlich wieder aufwärts? Dafür muss vor allem Spielmacher Zhitnikov (Szeged) liefern. © getty 22/33 Platz 12: Island. Palmarsson (Barcelona) fällt mit einer Knieverletzung aus, was für das Gudmundsson-Team einer Katastrophe gleichkommt. Im Kader tummeln sich elf Deutschland-Legionäre. In der Hauptrunde dürfte Schluss sein. © getty 23/33 Platz 11: Ungarn. Der härteste DHB-Vorrundengegner hat einen Umbruch hinter sich und mit Topic (Kroatien), Rodriguez (Spanien) und Sunajko (Serbien) drei Spieler eingebürgert. Gislason sieht in Ungarn sogar einen möglichen Halbfinalisten. © getty 24/33 Platz 10: Ägypten. Nach Rang acht 2019 machen sich die Gastgeber Hoffnungen auf das Viertelfinale. Dazu ist im Eröffnungsspiel ein Sieg gegen Chile Pflicht. Im Rückraum müssen Omar (Veszprem), El-Ahmar und El-Deraa (Zamalek) Topleistungen zeigen. © getty 25/33 Platz 9: Portugal. Platz sechs bei der EM 2020 ist eine klare Ansage - die Portugiesen können an einem guten Tag jeden schlagen. Schlüsselspieler sind Keeper Quintana, Linksaußen Branquinho und Rückraumspieler Gomes (alle Porto). © getty 26/33 Platz 8: Schweden. Lagergren (Löwen) und Lindskog (Wetzlar) verpassen die WM wegen Coronainfektionen. Torhüter Palicka (Löwen) und Spielmacher Gottfridsson (Flensburg) sind umso mehr gefragt. Das Viertelfinale ist möglich. © imago images/Wolf 27/33 Platz 7: Deutschland. Durch die Absagen von Wiencek, Pekeler und Lemke bricht dem DHB-Team die gesamte Abwehr der letzten Jahre weg. Extrem viel wird deshalb von Flensburgs Golla abhängen. Der Einzug ins Viertelfinale wäre bereits ein Erfolg. © getty 28/33 Platz 6: Slowenien. Platz drei bei der WM 2017, Platz vier bei der EM 2020 - das Vranjes-Team hat genügend Potenzial, um sogar erneut in die Top 4 zu stoßen. Dafür müssen vor allem die beiden Barca-Stars Dolenec und Janc funktionieren. © getty 29/33 Platz 5: Kroatien. Wir sind in den Top 5, ab jetzt kann alles passieren. Wie immer hängt beim Vizeeuropameister viel von Duvnjak (Kiel) ab. Doch beispielsweise mit Cindric (Barca) und Stepancic (Szeged) stehen weitere Hochkaräter im Aufgebot. © getty 30/33 Platz 4: Frankreich. Nach Bronze 2019 will das Gille-Team mehr - doch das wird kein Selbstläufer. Nikola Karabatic fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Im Rückraum sind Richardson (Montpellier) und Mem (Barca) gefragt, am Kreis Fabregas (Barca). © getty 31/33 Platz 3: Norwegen. Wer Superstar Sagosen (Kiel) in seinen Reihen hat, gehört fast automatisch zum Favoritenkreis. Nach zwei WM-Silbermedaillen könnte sogar der ganz große Wurf gelingen. Bitter: Röd (Flensburg) fehlt verletzt. © getty 32/33 Platz 2: Spanien. Der Europameister zählt zu den Topfavoriten, auch wenn Kreisläufer Aguinagalde diesmal nicht dabei ist. Coach Ribera arbeitet an einer Verjüngung des Kaders. Viel wird von den Rückraumstars Dujshebaev und Entrerrios abhängen. © getty 33/33 Platz 1: Dänemark. Der Titelverteidiger um seine Superstars Hansen (PSG), Landin (Kiel) & Co. ist erneut ein heißer Kandidat auf den Titel. Lindberg (Berlin), Green (Magdeburg) und Henrik Toft Hansen (PSG) fehlen im Kader von Trainer Jacobsen.

Felix Götz: Grundsätzlich habe ich Verständnis dafür, dass der Weltverband versucht, die WM durchzuziehen. Und natürlich gibt es auch aus Sicht des deutschen Handballs keine Veranstaltung, die auch nur in Ansätzen so wichtig wie die Turniere der Nationalmannschaft ist. Was ich nicht verstehe ist, warum man dann nicht konsequent war. Wie kann man das Wort Bubble in den Mund nehmen, wenn die Teams erst ein oder zwei Tage vor Turnierstart anreisen? Das ist doch albern! Die Anreise aller Teams hätte meiner Meinung nach spätestens eine Woche vor WM-Auftakt erfolgen müssen. Dann hätte sichergestellt werden müssen, dass jede Nation bis zum ersten Spiel noch einmal komplett für sich bleibt. Und selbstverständlich hätte jede Mannschaft bereits vor der Abreise nach Ägypten für einige Tage in der Heimat vollständig isoliert sein und danach jeweils in einem bestmöglich geschlossenen System in Charterflugzeugen anreisen müssen. Wenn das alles nicht finanzierbar oder umsetzbar ist, kann man derzeit eben keine WM ausrichten. Auch die ersten Aussagen von den Zuständen vor Ort, beispielsweise von Sander Sagosen und Axel Kromer, tragen nicht zur Beruhigung bei. Im Gegenteil: Diese Aussagen und der Auftakt mit den aufgrund von Coronafällen ausgetauschten Mannschaften lässt mich befürchten, dass diese WM das Potenzial hat, für den Handball in einem historischen Desaster zu enden.

Thomas Weber: Nein, die WM hätte nicht abgesagt werden müssen. Zumindest nicht aus deutscher Sicht. Hierzulande ist das jährliche Großevent von einer derart großen Wichtigkeit, dass es unersetzlich ist. Die Bundesliga hat im Vergleich zur Nationalmannschaft keine große Strahlkraft, das DHB-Team muss also Jahr für Jahr im Januar medial präsent sein, damit der deutsche Handball wirtschaftlich auf dem aktuellen Niveau überleben kann. Zum Argument der Erfüllung von Sponsoren-Verträgen, also der kurzfristigen Notwendigkeit, kommt langfristig gesehen das der Mitgliedergewinnung hinzu. Kinder und Jugendliche fangen vermehrt nach Großturnieren mit dem Handball an, hinlänglich bewiesen ist das nicht nur durch die Mitgliederhochs nach den Nationalmannschaftserfolgen 2007 und 2016.