Handball WM: Deutschland vs. Brasilien in der Hauptrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutschen Handballer treffen am 2. Spieltag der Hauptrunde auf Brasilien. Ein Sieg muss her, um weiterhin noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale zu haben. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das WM-Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Handball WM - Deutschland vs. Brasilien in der Hauptrunde: Die wichtigsten Infos

Nach der Niederlage im ersten Spiel der Hauptrunde gegen Spanien ist die DHB-Mannschaft am heutigen Samstag, 23. Januar, gegen Brasilien auf Wiedergutmachung aus. In der New Capital Sports Hall in Ägypten geht das Duell um 20.30 Uhr los.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason braucht heute unbedingt einen Sieg, um das Ziel Viertelfinale noch am Leben zu halten. Dafür muss Deutschland innerhalb der Gruppe jedoch auf Schützenhilfe hoffen. Falls nämlich sowohl Ungarn als auch Spanien ihre Spiele gewinnen, hilft heute auch ein DHB-Sieg über Brasilien nicht mehr.

Handball WM: Deutschland vs. Brasilien in der Hauptrunde heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Brasilien könnt Ihr heute beim ZDF live und in voller Länge mitverfolgen. Ebenso bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Gratis-Livestream an. Bereits um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel. Beim ZDF begleiten Euch:

Reporter: Christoph Hamm und Markus Baur

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sören Christophersen

Mit Sportdeutschland.tv bekommt Ihr ebenfalls das Spiel geboten. Der Streamingdienst hat nämlich die Übertragungsrechte für die komplette Weltmeisterschaft. Für 10 Euro könnt Ihr das gesamte Turnier verfolgen, Einzelspiele kosten jeweils 3,50 Euro. Auch im Re-Live ist Deutschland - Brasilien abrufbar. In den ersten 48 Stunden muss 1,99 Euro gezahlt werden, danach nichts mehr.

Handball WM: Deutschland vs. Brasilien in der Hauptrunde im Liveticker

Natürlich ist auch SPOX wieder mit einem Liveticker mit dabei. Alle Tore, Zeitstrafen und Siebenmeterwürfe werden detailliert und in hoher Frequenz live getickert.

Handball WM: Die Hauptgruppe I mit Deutschland im Überblick

Das DHB-Team ist mit 2:4 Punkten aktuell nur auf Rang vier in der Gruppe I. Die Ungarn führen mit 6:0 Punkten die Gruppe an und können mit einem Sieg gegen Polen heute schon fix in die K.o.-Runde einziehen. Auch die Spanier könnten gegen Uruguay bereits den Sack zumachen.

Rang Nation Spiele Differenz Punkte 1. Ungarn 3 +33 6:0 2. Spanien 3 +5 5:1 3. Polen 3 +23 4:2 4. Deutschland 3 +24 2:4 5. Brasilien 3 -16 1:5 6. Uruguay 3 -69 0:6

Handball-WM 2021: Der DHB-Kader im Überblick