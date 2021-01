Handball-WM 2021: Favoriten auf den Sieg - so stehen die Chancen von Deutschland

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei der Handball-WM 2021 in Ägypten? Wie stehen die Chancen von Deutschland? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Außerdem findet Ihr hier alle Termine der Handball-WM und den Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Handball-WM 2021: Das sind die Favoriten auf den Sieg

Im Favoritenkreis der diesjährigen WM tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Weltmeister Dänemark, Europameister Spanien, WM-Finalist Norwegen und Frankreich.

Alle vier Teams haben Kader von Weltklasseformat, müssen bei der anstehenden WM allerdings auf wichtige Spieler verzichten.

Dänemark: Der amtierende Weltmeister

Bei den Dänen dreht sich wie gewohnt alles um den Superstar Mikkel Hansen von Paris Saint-Germain. Doch auch das Torhüter-Gespann ist absolute Weltklasse: Mit Niklas Landin (THW Kiel) und Kevin Möller vom FC Barcelona stehen die aktuell weltbesten Torhüter im Kader des amtierenden Weltmeisters.

Dazu gesellen sich sieben weitere Bundesliga-Legionäre, etwa der seit Jahren bei der SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag stehende Lass Svan oder der seit dieser Saison ebenfalls im SG-Trikot auflaufende Mads Mensah.

Bei einem solchen Luxus-Kader konnte es sich Trainer Nicolaj Jacobsen sogar erlauben, Spieler wie Hans Lindberg (Füchse Berlin), Jannik Green (Magdeburg) zu Hause lassen.

Fazit: Der Titelverteidiger geht als Topfavorit ins Turnier. Selbst der Ausfall von Rasmus Lauge (Veszprem) ändert das nicht.

Spanien: 2018 und 2020 Europameister - und jetzt Weltmeister?

Bei Spanien setzt so langsam die Verjüngung ein. Erster prominenter Name, der dem zum Opfer fällt ist Julen Aguinagalde vom KS Kielce, der Kreisläufer bleibt zu Hause.

Ansonsten setzt Coach Jordi Ribera vor allem auf Alex Dujshebaev (KS Kielce) und Altmeister Raul Entrerrios (FC Barcelona), dazu kommen mit Gonzalo Peres de Vargas (FC Barcelona) und Rodrigo Corrales (Veszprem) zwei Weltklasse-Keeper.

Fazit: Spanien ist auch in diesem Jahr wieder ein Topfavorit auf den Titel, die Mischung aus Jung und Alt passt mittlerweile.

© getty

Norwegen: Folgt der nächste Schritt?

Silber bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften, dazu Bronze bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr: Norwegen klopft ganz oben an.

Grund dafür ist immer wieder Topstar Sander Sagosen vom THW Kiel, er bildet das Zentrum des norwegischen Teams. Um ihn herum hat Trainer Christian Berge mit Göran Johannessen (SG Flensburg-Handewitt) und Harald Reinkind (THW Kiel) weitere starke Rückraum-Spieler in seinen Reihen, mit Torbjörn Bergerud zudem einen Torhüter auf Weltklasse-Niveau.

Fehlen wir den Norwegern lediglich ein ganz wichtiger Baustein: Magnus Röd (SG Flensburg-Handwitt) sagte seine Teilnahme ab und kuriert eine Schulterverletzung aus.

Fazit: Mit einem Sagosen in der Verfassung des CL-Final4 kann Norwegen jeden Gegner schlagen - der Schritt zu Gold ist möglich.

Frankreich: Erster Titel seit 2017?

2017 konnten die Franzosen das bisher letzte Mal einen großen Titel im Männerhandball gewinnen, für die erfolgsverwöhnte Les Bleus ist das eine Ewigkeit.

Das Vorrunden-Aus bei der EM im vergangenen Jahr bedeutete zudem einen Tiefschlag, in der Folge musste Trainer Didier Dinart den Staffelstab an seinen bisherigen Co Guillaume Gille weitergeben.

Als wäre das nicht genug, fällt Superstar Nikola Karabatic mit einem Kreuzbandriss aus - es fehlt also die in den vergangenen Jahrzehnten prägendste Figur im französischen Team.

Allerdings: Mit Dika Mem, Ludovic Fabregas (beide FC Barcelona) und Melvyn Richardson (Montpellier) rücken junge Weltklasse-Spieler nach.

Fazit: Jede Menge Talent ist vorhanden, zum Topfavoriten reicht es in diesem Jahr allerdings (noch) nicht.

© getty

Handball-WM 2021: So stehen die Chancen von Deutschland

Die DHB-Handballer sind die Mannschaft beim Turnier, die auf die meisten Weltklasse-Spieler verzichten muss. Zum kongenialen Abwehrduo Wiencek-Pekeler vom THW Kiel gesellen sich deren Mannschaftskamerad Steffen Weinhold, Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Tim Suton (TBV Lemgo) und Franz Semper (SG Flensburg-Handewitt).

Einzelne Ausfälle dieser Spieler hätte Neu-Bundestrainer Alfred Gislason wohl verkraften können, alle zusammen dürften einem Angriff auf dem Titel im Wege stehen.

So ist das Ziel des DHB-Teams wohl erstmal das Viertelfinale, ob es danach weitergeht dürfte auch an den zu bespielenden Gegnern und deren Tagesform liegen.

Als Vorteil kann die neu zusammengestellte Mannschaft für sich nutzen, durch die bei den meisten Spielern fehlende Champions-League-Belastung fitter ins Turnier zu gehen. Außerdem steht mit dem Gespann Wolff-Bitter ein Duo mit internationalem Format zwischen den Pfosten.

Fazit: Es wird schwer, über das Viertelfinale hinauszukommen. Gelingt es dem Team allerdings, gut ins Turnier zu starten und auf einer Underdog-Welle zu surfen, ist vieles denkbar - es sei an den EM-Sieg 2016 erinnert.

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten © getty 1/22 Bundestrainer Alfred Gislason hat das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Am 3. Januar starten diese 20 Spieler in die Vorbereitung. © getty 2/22 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce) © imago images 3/22 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart) © getty 4/22 Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen) © getty 5/22 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) © getty 6/22 Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) © getty 7/22 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 8/22 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 9/22 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 10/22 Rückraum links: Christian Dissinger (RK Vardar Skopje) © getty 11/22 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 12/22 Rückraum Mitte: Juri Knorr (TSV GWD Minden) © getty 13/22 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (Füchse Berlin) © getty 14/22 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen) © imago images 15/22 Rückraum rechts: David Schmidt (Bergischer HC) © imago images / Zink 16/22 Rückraum rechts: Antonio Metzner (HC Erlangen) © getty 17/22 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 18/22 Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen) © getty 19/22 Kreis: Moritz Preuss (SC Magdeburg) © getty 20/22 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) © imago images / Zink 21/22 Kreis: Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) © getty 22/22 Das DHB-Team ist stark dezimiert. Absagen: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt). Verletzt: Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher (im Bild).

Handball-WM 2021: Der Kader von Deutschland im Überblick

Der gesamte 20er-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason: