Die deutsche Handballnationalmannschaft trifft im dritten und letzten Hauptrundengruppenspiel auf Polen. Kann sich das bereits ausgeschiedene DHB-Team mit einem Sieg vom Turnier verabschieden? Wer das WM-Spiel heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Handball WM 2021 - Deutschland gegen Polen: Uhrzeit und Spielort

Nach der enttäuschenden 28:32-Niederlage im Auftaktspiel der Hauptgruppe I gegen den zweifachen Europameister Spanien hat sich das DHB-Team am 2. Spieltag mit einem 31:24-Sieg über Brasilien zurückgemeldet.

Am heutigen Montag, den 25. Januar, muss das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im 3. und finalen Hauptrundenspiel gegen Polen ran. Die Partie startet um 20.30 Uhr und wird in der New Capital Sports Hall in Kairo ausgetragen.

Deutschland kann auch mit einem Sieg nicht mehr ins Viertelfinale einziehen. Das Turnier ist also nach dem Spiel für die deutschen Handballer beendet.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Polen heute live im TV und Livestream? Die Übertragung der Handball WM 2021

Ihr wollt das Duell zwischen Deutschland und Polen live und in voller Länge mitverfolgen? Dann habt Ihr dafür zwei Optionen zur Verfügung. Im Rahmen der Sportschau-Sendung überträgt die ARD die Begegnung ab 20.15 Uhr im Free-TV. Zusätzlich dazu hat der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream im Angebot.

Es begleitet Euch folgendes Team:

Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Reporter: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Ebenfalls könnt Ihr das Spiel bei Sportdeutschland.tv sehen. Der Streamingdienst zeigt nämlich alle Spiele der Handball-WM live und in voller Länge. Der Preis für das komplette Turnier beträgt 10 Euro. Für das Einzelspiel fallen 3,50 Euro an. Falls Ihr eine Partie im Re-Live sehen möchtet, könnt Ihr das für 1,99 Euro binnen 48 Stunden und danach kostenlos machen.

Handball WM 2021 - Deutschland gegen Polen im Liveticker

Bei SPOX wird zudem ein Liveticker zum Spiel Deutschland - Polen angeboten. Alle Tore, Strafminuten und Siebenmeter bekommt Ihr dabei live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland vs. Polen.

Handball WM 2021: Deutschlands Hauptgruppe I im Überblick

Ungarn und Spanien haben bereits vor dem letzten Hauptrundenspieltag ihre Viertelfinaltickets eingelöst. Im heutigen direkten Duell wird entschieden, wer als Gruppenerster in die K.o.-Spiele einzieht.

Das DHB-Team kann mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Polen den dritten Platz fixieren. Eine Niederlage würde das Abrutschen auf Rang vier bedeuten.