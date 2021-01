Handball-WM: Tag 2 heute live im TV und Livestream

Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel legt die Handball-WM heute richtig los. Sieben Partien, darunter ein absolutes Topspiel, stehen auf dem Plan. Hier bei SPOX erfahrt alles zu den Ansetzungen und zu den Übertragungen im TV und Livestream.

Mit Norwegen und Frankreich steigen heute zwei Schwergewichte ins Turnier ein. "Alles bis jetzt war ein großer Witz", schimpfte der norwegische Superstar Sander Sagosen vom Bundesliga-Topklub THW Kiel vor dem Turnier. Sollte eine Mannschaft wegen der COVID-Problematik die Partie verpassen, wird das Spiel als eine 0:10-Niederlage gewertet. Kann ein Team die ersten beiden Spiele nicht bestreiten, wird sie vom Turnier ausgeschlossen.

Handball-WM, Tag 2: Spiele, Ansetzungen, Uhrzeit

Das sind die Partien für den heutigen zweiten Tag der Handball-WM:

Uhrzeit Gruppe Partie 15.30 Uhr H Belarus - Russland 18 Uhr H Slowenien - Südkorea 18 Uhr F Algerien - Marokko 18 Uhr E Österreich - Schweiz 20.30 Uhr F Portugal - Island 20.30 Uhr E Norwegen - Frankreich 20.30 Uhr G Schweden - Mazedonien

Handball-WM: Tag 2 im TV und Livestream sehen

Wie bei jeder Handball-WM gibt es mehrere Sender, die das Turnier übertragen: ARD/ZDF, Eurosport und Sportdeutschland.tv.

Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen die Spiele der deutschen Mannschaft sowie weitere ausgewählte Partien. Eurosport hat sich ebenfalls die Übertragungsrechte für ausgewählte Spiele gesichert. Wenn Ihr alle Partien sehen wollt, seid Ihr auf Sportdeutschland.tv angewiesen. Der Streamingdienst überträgt nämlich alle Spiele der Handball-WM.

Für heute ergibt sich daher folgende Aufteilung:

ARD/ZDF : Kein Spiel

: Kein Spiel Eurosport : Norwegen-Frankreich

: Norwegen-Frankreich Sportdeutschland.tv: Alle Spiele

Handball-WM live auf DAZN sehen

Dank einer Kooperation durch dem Streamingdienst DAZN und Eurosport könnt Ihr ausgewählte Spiele der Handball-WM auch auf DAZN verfolgen. Ihr müsst dafür nur auf DAZN die Eurosport-Channel öffnen. Dort habt Ihr kostenlosen Zugang zum Programm des Sportsenders.

Handball-WM: Was ist Sportdeutschland.tv?

Der Streamingdienst Sportdeutschland.tv überträgt alle 108 Spiele der Handball-WM. Um den Dienst nutzen zu können, habt Ihr folgende Optionen:

Turnierticket: 10 Euro

10 Euro Einzelspiele: 3,50 Euro

3,50 Euro Aufzeichnungen: 1,99 Euro innerhalb der ersten 48 Stunden, danach kostenlos.

Handball-WM: Termine

Die Gruppenphase dauert noch bis zum 19. Januar an, danach folgt die Hauptrunde. Das Finale der Handball-WM findet am 31. Januar um 18 Uhr in Kairo statt.