Handball WM heute live mit Russland, Frankreich, Schweden und Norwegen im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Handball WM in Ägypten stehen heute acht Partien in der Hauptrunde auf dem Programm. Im Einsatz sind unter anderem Russland, Frankreich, Schweden und Norwegen. Wo Ihr die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Handball WM heute live im TV und Livestream

Alle Partien der Handball-WM in Ägypten seht Ihr bei dem Streaminganbieter Sportdeutschland.tv. So könnt Ihr Euch sicher sein, nicht immer hin und her switchen zu müssen. Die deutschen Spiele werden zudem auch im Free-TV in der ARD oder im ZDF gezeigt. Dazu überträgt auch Eurosport einige Begegnungen, wobei Ihr das Programm von Eurosport jederzeit auch via DAZN abrufen könnt.

Sportdeutschland.tv ist mit Kosten verbunden. Für ein Einzelspiel werden 3,50 Euro fällig, der Preis für ein Turnierticket beträgt zehn Euro.

Handball WM am Freitag: Spiele, Ansetzungen, Uhrzeiten

Am heutigen Samstag ist die Handball WM in Deutschland live komplett bei Sportdeutschland.tv und das Einzelspiel Slowenien gegen Schweden auch bei Eurosport 1 zu sehen.

Drei Partien finden parallel jeweils ab 15.30 Uhr und 18.00 Uhr statt, zwei ab 20.30 Uhr.

Uhrzeit Team 1 Team 2 Gruppe 15.30 Uhr Marokko Südkorea II 15.30 Uhr Schweiz Portugal III 15.30 Uhr Nordmazedonien Russland IV 18.00 Uhr Österreich Chile II 18.00 Uhr Island Frankreich III 18.00 Uhr Ägypten Belarus IV 20.30 Uhr Norwegen Algerien III 20.30 Uhr Slowenien Schweden IV

Handball WM heute im Liveticker

SPOX begleitet einige Hauptrundenspielen zudem im Liveticker.

Handball WM: Die Tabellen in den Hauptrundengruppen III und IV

Hauptrunde, Gruppe III:

Rang Nation Spiele Differenz Punkte 1. Frankreich 3 +8 6:0 2. Norwegen 3 +3 4:2 3. Portugal 3 +8 4:2 4. Schweiz 3 -5 2:4 5. Island 3 +11 2:4 6. Algerien 3 -25 0:6

Hauptrunde, Gruppe IV: