Am heutigen Montag sind einige Topfavoriten auf den Titel bei der Handball WM 2021 in Ägypten im Einsatz. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partien heute live im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt.

Handball WM heute live: Spielplan, Ansetzungen

Mit Island, Frankreich, Schweden und Norwegen sind heute einige Schwergewichte am letzten Spieltag der Vorrunde gefragt.

Den Anfang des langen Handballtags machen Südkorea gegen Russland und Mazedonien gegen Chile um 15:30 Uhr. Hier seht Ihr die Partien des Tages im Überblick.

Uhrzeit Team 1 Team 2 Gruppe 15:30 Uhr Nordmazedonien Chile G 15:30 Uhr Südkorea Russland H 18:00 Uhr Portugal Algerien F 18:00 Uhr Schweden Ägypten G 18:00 Uhr Frankreich Schweiz E 18:00 Uhr Slowenien Weißrussland H 20:30 Uhr Norwegen Österreich E 20:30 Uhr Island Marokko F

Handball WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag werden alle Spiele beim kostenpflichtigen Anbieter Sportdeutschland.tv zu sehen sein. Der Livestream-Anbieter zeigt alle Partien der WM in voller Länge live. Sportdeutschland.tv bietet dafür ein Turnierticket für 10 Euro an.

Außerdem könnt Ihr Euch ein Begegnungen zum Einzelpreis holen. Für ein Spiel zahlt Ihr 3,50 Euro. Falls Ihr eine Partie im Re-Live sehen wollt, müsst Ihr binnen der ersten 48 Stunden 1,99 Euro zahlen. Später sind die dann kostenlos abrufbar.

Neben dem Streaminganbieter zeigt auch Eurosport ausgewählte Spiele der WM live im Free-TV. So ist heute ab 17.50 Uhr Schweden gegen Ägypten beim Sportsender zu sehen.

Der Livestream ist über den kostenpflichtigen Eurosport Player erreichbar. Zudem können DAZN-Kunden diesen abrufen. Durch die Kooperation mit Eurosport sind sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auf der Plattform zu sehen.

Den ersten Monat bei DAZN könnt Ihr übrigens kostenlos testen. Anschließend kostet ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Handball WM heute im Liveticker

Alle Handball-Begeisterten können bei SPOX alle Spiele im Liveticker verfolgen, hier verpasst Ihr keinen Siebenmeter oder Kempa-Tore. Außerdem habt Ihr Zugang zu allen Statistiken der Partie.

Handball WM - Norwegen gegen Österreich: Vorschau

Die Österreicher sind im Duell unter Zugzwang, es droht das frühe Aus bei dieser WM.

Immerhin haben die Österreicher im zweiten Gruppenspiel gegen den Rekordweltmeister aus Frankreich um ihre Chance gekämpft. Allerdings konnten die ÖHB-Herren immer nur in Ansätzen mit den Franzosen mithalten. Zwischendrin gab es Phasen, in denen die Österreicher abreißen lassen mussten. "Wenn wir unser bestes Spiel machen, dann ist auch gegen so eine Mannschaft etwas möglich." meinte Lukas Huteczek.

Die Norweger sind weiterhin einer der Top-Favoriten bei der Handball-WM, doch der Status ist nicht mehr ganz so unangefochten, denn im Auftaktspiel waren die Franzosen eine Nummer zu groß für das Team von Christian Berge.

Allerdings zeichnet sich ein Spitzenteam dadurch aus, dass man sich nach einer Niederlage kurz schüttelt und weiter Gas gibt, wie es den Norwegern am zweiten Spieltag im Match gegen die Schweiz gelungen ist. Die Norweger gewannen am Ende mit 31:25. Vor allem Kiels Superstar Sander Sagosen war nie von den Schweizern zu kontrollieren und war für elf Tore verantwortlich.

Handball WM - Norwegen gegen Österreich: Die Kader in der Übersicht

Der Kader von Norwegen:

Tor: Christensen, Saeveras, Bergerud

Rückraum: Sagosen, Överjordet, O'Sullivan, Aar, Johannessen, Pettersen, Tönnesen, Tangen, Reinkind

Linksaußen: Jöndal, Blonz

Rechtsaußen: Björnsen, Gulliksen

Kreis: Myrhol, Jakobsen, Överby, Solstad

Trainer: Berge

Tor: Bauer, Kaiper, Eichberger

Rückraum: Zeiner, Jochmann, Schmid, Dicker, Huteczek, Neuhold, Hermann, Zivkovic, Stevanovic

Linksaußen: Frimmel, Pratschner

Rechtsaußen: Weber, Ranftl

Kreis: Juric, Herburger, Wagner, Huber

Trainer: Pajovic

